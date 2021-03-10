Норникель полностью уплатил штраф в размере почти 2 млрд долл. АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входит в группу "Норильский никель") произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей в счёт возмещения вреда от разлива топлива в Норильске, сообщил "Норникель".



Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель".



Возмещение вреда водным объектам в размере 145,492 млрд рублей направлено в доход федерального бюджета, компенсация ущерба почвам в размере 684,9 млн рублей - в доход Норильска.



Выплата произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля.



Как сообщалось, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в 147,8 млрд рублей, "Норникель" - в 21,4 млрд рублей.



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