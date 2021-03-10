Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Норникель полностью уплатил штраф в размере почти 2 млрд долл.

10.03.21 13:52 , Интерфакс
печать
размер текста:

АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входит в группу "Норильский никель") произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей в счёт возмещения вреда от разлива топлива в Норильске, сообщил "Норникель".

Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель".

Возмещение вреда водным объектам в размере 145,492 млрд рублей направлено в доход федерального бюджета, компенсация ущерба почвам в размере 684,9 млн рублей - в доход Норильска.

Выплата произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля.

Как сообщалось, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в 147,8 млрд рублей, "Норникель" - в 21,4 млрд рублей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:15
В США растут цены на горячекатаный рулон
13:33
С 10 марта на Днепре возобновилась навигация
13:14
Горнодобытчики Украины снизили экспорт сырья, но нарастили выручку
13:01
В доработанном законопроекте о недропользовании учли пожелания бизнеса
12:59
Китайская Tsingshan нацелилась на выпуск безуглеродного никеля
12:38
НКРЭКУ решила не менять тариф на передачу электроэнергии сетями Укрэнерго
12:21
В УЗ готовы рассказать о состоянии дел в компании даже на детекторе лжи
12:02
Бизнес нашел взаимопонимание с Укрзализныцей - Магера
11:58
Nucor построит крупный трубный завод на Среднем Западе США
11:45
ArcelorMittal запустила модернизированную доменную печь на комбинате в Бельгии
11:23
В Китае активно растет спрос на медь
11:22
Интерпайп впервые поставил колпары украинской сборки во Францию
11:15
Трансформация угольных регионов требует конкретики - Шпенов
10:50
Китайская Hebei Steel и австралийская BHP объединятся в борьбе с выбросами
10:35
Поставки сжиженного газа снизились на 6%
10:14
В Украине хотят создать государственную систему качества топлива
09:47
В феврале автопроизводство в Украине сократилось на 17%
09:33
Италия направит 32 млрд евро на поддержку экономики
09:29
Канада ввела предварительные пошлины на арматуру из двух стран
08:59
ТМК купила 86,5% акций ЧТПЗ за 1,1 млрд долл
09.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!