С 10 марта на Днепре возобновилась навигация Сегодня, 10 марта, на Днепре возобновилась навигация после зимнего периода. Навигационный сезон в этом году продлится до 31 декабря 2021 с учетом погодных условий. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает правительственный портал.



По его словам, нынешний межнавигационный период был самым коротким за последние годы и составил всего 54 календарных дня.



"Открытие нового сезона навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году начинаем с сегодняшнего дня, с 10 марта. Благодаря нашим совместным усилиям и скоординированным действиям нынешний межнавигационный период - минимальный за последние годы. И если в дальнейшем погодные условия позволят, мы хотим осуществлять речную навигацию целый год", - добавил В.Криклий.



Отметим, в прошлом году Верховная Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", который позволит разгрузить и сохранить дороги, а также создать новые рабочие места.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



