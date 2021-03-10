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С 10 марта на Днепре возобновилась навигация

10.03.21 13:33 , РБК Украина
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Сегодня, 10 марта, на Днепре возобновилась навигация после зимнего периода. Навигационный сезон в этом году продлится до 31 декабря 2021 с учетом погодных условий. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает правительственный портал.

По его словам, нынешний межнавигационный период был самым коротким за последние годы и составил всего 54 календарных дня.

"Открытие нового сезона навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году начинаем с сегодняшнего дня, с 10 марта. Благодаря нашим совместным усилиям и скоординированным действиям нынешний межнавигационный период - минимальный за последние годы. И если в дальнейшем погодные условия позволят, мы хотим осуществлять речную навигацию целый год", - добавил В.Криклий.

Отметим, в прошлом году Верховная Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", который позволит разгрузить и сохранить дороги, а также создать новые рабочие места.

МинПром

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