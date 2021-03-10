Китайская Tsingshan нацелилась на выпуск безуглеродного никеля Как сообщает агентство Bloomberg, компания Tsingshan Holding Group Co., крупнейший в мире производитель никеля и нержавеющей стали, планирует строительство комплекса возобновляемых источников энергии в Индонезии, чтобы очистить свои металлургические заводы и удовлетворить потребности автопроизводителей в более экологичных материалах для аккумуляторов.



В Индонезии будут построены 2 000 мегаватт солнечные и ветровые мощности в ближайшие три-пять лет, говорится в сообщении WeChat 9 марта. В нем также говорится, что планируется вывести 5 000 мегаватт гидроэлектроэнергии, без указания сроков.



Компания хочет, чтобы ее производство материалов для аккумуляторов сводило к нулю выбросы углерода. На прошлой неделе группа обнародовала планы по производству аккумуляторного никеля из материала, ранее зарезервированного для нержавеющей стали, - способ, который в настоящее время зависит от плавильных печей, потребляющих большое количество энергии, работающей на угле.



"Зеленая сталь очень важна для рынка электромобилей, особенно, например, в США или Европе, - заявила по телефону Элли Ван, аналитик CRU Group в Шанхае.-

Если Tsingshan сможет перестать зависеть от угля в Индонезии и будет получать электроэнергию из возобновляемых источников, это может решить проблемы» по поводу выбросов".



На прошлой неделе никель понес самую большую двухдневную потерю за десятилетие после обнародования последнего проекта Циншаня, ориентированного на батареи. Этот шаг открывает новый большой источник поставок в Индонезию, которая пытается привлечь мировых гигантов электромобилей и аккумуляторов для создания заводов.



"Tsingshan стремится обеспечить сектор аккумуляторных батарей экологически чистым производством никеля, - сообщил в электронном письме аналитик BloombergNEF Аллан Рэй Ресто. - Производителей электромобилей и аккумуляторов все больше беспокоит никель, который попадает в их цепочки поставок".



В отдельном электронном письме компания Tsingshan сообщила, что ее действующие предприятия в Индонезии по производству никелевого чугуна являются одними из самых чистых в мире. По ее словам, почти 100% аналогичных производителей в мире полагаются на угольную энергию, а метод Tsingshan, при котором чугун подается непосредственно на заводы по производству нержавеющей стали, снижает потребление энергии на 30%.



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