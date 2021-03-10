Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китайская Tsingshan нацелилась на выпуск безуглеродного никеля

10.03.21 12:59 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Tsingshan Holding Group Co., крупнейший в мире производитель никеля и нержавеющей стали, планирует строительство комплекса возобновляемых источников энергии в Индонезии, чтобы очистить свои металлургические заводы и удовлетворить потребности автопроизводителей в более экологичных материалах для аккумуляторов.

В Индонезии будут построены 2 000 мегаватт солнечные и ветровые мощности в ближайшие три-пять лет, говорится в сообщении WeChat 9 марта. В нем также говорится, что планируется вывести 5 000 мегаватт гидроэлектроэнергии, без указания сроков.

Компания хочет, чтобы ее производство материалов для аккумуляторов сводило к нулю выбросы углерода. На прошлой неделе группа обнародовала планы по производству аккумуляторного никеля из материала, ранее зарезервированного для нержавеющей стали, - способ, который в настоящее время зависит от плавильных печей, потребляющих большое количество энергии, работающей на угле.

"Зеленая сталь очень важна для рынка электромобилей, особенно, например, в США или Европе, - заявила по телефону Элли Ван, аналитик CRU Group в Шанхае.- 
Если Tsingshan сможет перестать зависеть от угля в Индонезии и будет получать электроэнергию из возобновляемых источников, это может решить проблемы» по поводу выбросов".

На прошлой неделе никель понес самую большую двухдневную потерю за десятилетие после обнародования последнего проекта Циншаня, ориентированного на батареи. Этот шаг открывает новый большой источник поставок в Индонезию, которая пытается привлечь мировых гигантов электромобилей и аккумуляторов для создания заводов.

"Tsingshan стремится обеспечить сектор аккумуляторных батарей экологически чистым производством никеля, - сообщил в электронном письме аналитик BloombergNEF Аллан Рэй Ресто. - Производителей электромобилей и аккумуляторов все больше беспокоит никель, который попадает в их цепочки поставок".

В отдельном электронном письме компания Tsingshan сообщила, что ее действующие предприятия в Индонезии по производству никелевого чугуна являются одними из самых чистых в мире. По ее словам, почти 100% аналогичных производителей в мире полагаются на угольную энергию, а метод Tsingshan, при котором чугун подается непосредственно на заводы по производству нержавеющей стали, снижает потребление энергии на 30%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:15
В США растут цены на горячекатаный рулон
13:52
Норникель полностью уплатил штраф в размере почти 2 млрд долл.
13:33
С 10 марта на Днепре возобновилась навигация
13:14
Горнодобытчики Украины снизили экспорт сырья, но нарастили выручку
13:01
В доработанном законопроекте о недропользовании учли пожелания бизнеса
12:38
НКРЭКУ решила не менять тариф на передачу электроэнергии сетями Укрэнерго
12:21
В УЗ готовы рассказать о состоянии дел в компании даже на детекторе лжи
12:02
Бизнес нашел взаимопонимание с Укрзализныцей - Магера
11:58
Nucor построит крупный трубный завод на Среднем Западе США
11:45
ArcelorMittal запустила модернизированную доменную печь на комбинате в Бельгии
11:23
В Китае активно растет спрос на медь
11:22
Интерпайп впервые поставил колпары украинской сборки во Францию
11:15
Трансформация угольных регионов требует конкретики - Шпенов
10:50
Китайская Hebei Steel и австралийская BHP объединятся в борьбе с выбросами
10:35
Поставки сжиженного газа снизились на 6%
10:14
В Украине хотят создать государственную систему качества топлива
09:47
В феврале автопроизводство в Украине сократилось на 17%
09:33
Италия направит 32 млрд евро на поддержку экономики
09:29
Канада ввела предварительные пошлины на арматуру из двух стран
08:59
ТМК купила 86,5% акций ЧТПЗ за 1,1 млрд долл
09.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!