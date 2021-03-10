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Горнодобытчики Украины снизили экспорт сырья, но нарастили выручку

10.03.21 13:14 , Металлургпром
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Горнорудные предприятия Украины в январе-феврале текущего года снизили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млн 85,351 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой Украины (ГТСУ) во вторник, за указанный период валютная выручка от экспорта железорудного сырья возросла на 92,9% - до 1 млрд 73,238 млн долл. Экспорт руды осуществлялся в основном в Китай (40,38% поставок в денежном выражении), Германию (10,23%) и Польшу (9,47%).

В Украину в январе-феврале 2021 года было импортировано железорудного сырья на 47 тыс. долл. в суммарном объеме 1,053 тыс. тонн, тогда как в январе-феврале 2020 года было ввезено 63 тонны на 28 тыс. долл. Импорт осуществлялся из Египта (89,36%), Чили (6,38%) и РФ (4,26%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году нарастила экспорт железорудного сырья на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 46 млн 292,834 тыс. тонн, при этом валютная выручка от экспорта сырья возросла на 24,7% - до 4 млрд 239,359 млн долл. В Украину за 2020 год импортировано железорудного сырья на 75 тыс. долл. в суммарном объеме 123 тонн, тогда как в 2019 году было ввезено 14,245 тыс. тонн на 1,412 млн долл.

МинПром

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