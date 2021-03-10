В УЗ готовы рассказать о состоянии дел в компании даже на детекторе лжи Правление АО "Укрзализныця" готово ответить на вопросы Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке и оценке состояния компании с использованием полиграфа.



"Относительно полиграфа - мы все готовы прийти и на полиграф рассказать информацию, которую ВСК хочет от нас получить. Но сейчас она не получила от нас никакой информации, и на заседание нас не пригласили", - отметил глава компании Владимир Жмак в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.



Он также подчеркнул, что если ВСК пригласит правление компании на свое заседание, они обязательно примут в нем участие и предоставят всю необходимую информацию.



Как сообщалось, ВСК ВРУ по проверке и оценке состояния "Укрзализныци" решила запросить у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и набсовета компании их оценку деятельности нынешнего правления УЗ.



Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением.



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