Бизнес нашел взаимопонимание с Укрзализныцей - Магера Укрзализныця и бизнес совместно разработали и подписали План модернизации подвижного состава на 2021 год. Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.



В документе стороны прописали конкретные шаги и разделили ответственность. Одна из важных новел Плана – теперь все изменения по тарификации ж/д перевозок УЗ будет согласовывать с бизнесом.



"Не стоит считать сам факт подписания такого Плана отраслевым лоббизмом. Скорее, речь идет о партнерстве межу государством и бизнесом в сфере ж/д перевозок. Вполне возможно, что результатом такого партнерства станет принятие Кабмином Государственной программы по обновлению подвижного состава на 5 лет. В Украине работают пять вагоностроительных заводов, которые смогли бы принять участие в такой программе", - сказал С.Магера.



Нардер обратил внимание на то, что финплан УЗ на 2021 год предусматривает выделение более 10 млрд грн на новые вагоны и локомотивы. "Но дальше деклараций дело не пошло. Оказалось, что у монополиста попросту нет пошагового плана, в котором сказано, как и когда будет происходить обновление", - отметил он.



По мнению С.Магеры, в отрасли сложилась потенциально опасная ситуация. Мининфраструктуры лоббирует свой проект приказа о сокращении сроков эксплуатации грузовых вагонов. Пока его текст не удовлетворяет бизнес, так как ее реализация может создать на рынке искусственный дефицит вагонов. Чтобы этого избежать параллельно нужно запустить программу обновления подвижного состава, уверен он.



"Промышленники готовы помогать, но УЗ упорно сопротивляется любым реформам. Яркий пример - проект по запуску частной тяги. Монополист сделал все возможное чтобы проект увяз в бюрократических процедурах. В итоге сегодня вероятность того, что он будет признан успешным, значительно снизилась", - считает политик.



С.Магера также выразил уверенность, что Украина не в сила помешать закрытию внешних рынках, но в наших силах расширить емкость внутреннего рынка промышленной продукции. При хорошем взаимопонимании между государством и частным бизнесом можно создать эффект, сравнимый с "Большим строительством", только в ж/д отрасли, подчеркнул он.



"Сейчас доля импорта машиностроительной продукции в Украине составляет более 46%. Тогда как в госзакупках ЕС и США этот показатель не превышает 14%. Это говорит о том, что локализация производства имеет хороший потенциал в украинской экономике. Осталось только принять закон о локализации. Дело за парламентом. Этот закон определит будущее нашей промышленности", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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