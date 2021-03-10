Nucor построит крупный трубный завод на Среднем Западе США Корпорация Nucor объявила во вторник, что ее совет директоров одобрил планы строительства трубного завода на Среднем Западе США, крупнейшем регионе-потребителе стали и стальной металлопродукции.



Новый трубный завод станет продолжением стремления Nucor к развитию и приверженности принципам устойчивого развития и охраны окружающей среды. Ожидается, что инвестиционный проект стоимостью 164 млн долл. будет реализован через два года.



"Добавление трубного завода на Среднем Западе позволит нам эффективно использовать недавние инвестиции, которые мы сделали, и еще больше укрепить наши лидирующие позиции на рынке недорогого производителя стальной продукции", - сказал Леон Топалян, президент и главный исполнительный директор Nucor.



Новый трубный завод будет иметь мощность для производства примерно 250 000 тонн труб из полых конструкционных профилей (HSS), механических стальных труб и оцинкованных торсионных труб для солнечных батарей, что увеличит предложение продукции Nucor для строительства, инфраструктуры и возобновляемых источников энергии на расширяющемся рынке солнечной энергии в Соединенных Штатах.



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