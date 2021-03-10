ArcelorMittal запустила модернизированную доменную печь на комбинате в Бельгии Корпорация ArcelorMittal запустила после капитального ремонта и модернизации доменную печь "В" на металлургическом комбинате в бельгийском Генте. Печь мощностью 2,3 млн т в год была остановлена на ремонт в сентябре 2020 г. Ее планировалось вернуть в строй в середине февраля, но повторный запуск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.



После рестарта бельгийской доменной печи ArcelorMittal полностью восстановила свои производственные мощности в Европе. Все производственные линии, которые останавливались в течение прошлого года из-за эпидемии коронавируса, теперь снова введены в эксплуатацию.



Как сообщает ArcelorMittal, в ходе модернизации на доменной печи была установлена усовершенствованная система автоматизированного управления производственными процессами. Кроме того, на ней достигнут высокий уровень энергоэффективности и снижены выбросы углекислого газа.



Предполагается, что на базе этой печи будут проводиться опыты по замещению кокса биотопливом или отходами пластика, а также по восстановлению железа водородом. Как отмечает также ArcelorMittal, для проведения "безуглеродной" трансформации металлургической промышленности необходима поддержка государства, а именно, обеспечение доступа к возобновляемой энергии по приемлемой цене, энергетической инфраструктуре и доступному финансированию.



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