Интерпайп впервые поставил колпары украинской сборки во Францию Украинская промышленная компания Интерпайп заключила долгосрочный контракт на поставку грузовых колесных пар собственной сборки для INVEHO UFO, одной из крупнейших вагоностроительных и вагоноремонтных компаний во Франции. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Контракт предусматривает производство в Украине и поставку 1530 колесных пар конструкции ULT-25 для французского клиента до сентября 2022 года. INVEHO UFO будет использовать эти колпары для строительства новых грузовых вагонов.



Как отмечается в сообщении, колесные пары ULT-25 разработаны инженерами Интерпайп для европейской колеи и пользуются спросом не только у клиентов во Франции, но и в Германии и других стран Европы.



"Французская компания INVEHO UFO - наш постоянный клиент, Интерпайп уже дважды отгружал в его адрес крупные заказы. Колесная пара ULT-25 - одна из самых популярных конструкций на рынке грузовых поездов Европы, развивающих скорость до 120 км/ч. Низконапряженная конструкция диска колеса позволяет повысить его износоустойчивость и продлить жизненный цикл продукции. Мы надеемся не только сохранить, но расширить наше сотрудничество с INVEHO UFO другими видами продукции", - прокомментировал директор дивизиона железнодорожной продукции Интерпайпа Александр Гарькавый.



Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



МинПром



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