Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Интерпайп впервые поставил колпары украинской сборки во Францию

10.03.21 11:22
печать
размер текста:

Украинская промышленная компания Интерпайп заключила долгосрочный контракт на поставку грузовых колесных пар собственной сборки для INVEHO UFO, одной из крупнейших вагоностроительных и вагоноремонтных компаний во Франции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Контракт предусматривает производство в Украине и поставку 1530 колесных пар конструкции ULT-25 для французского клиента до сентября 2022 года. INVEHO UFO будет использовать эти колпары для строительства новых грузовых вагонов.

Как отмечается в сообщении, колесные пары ULT-25 разработаны инженерами Интерпайп для европейской колеи и пользуются спросом не только у клиентов во Франции, но и в Германии и других стран Европы.

"Французская компания INVEHO UFO - наш постоянный клиент, Интерпайп уже дважды отгружал в его адрес крупные заказы. Колесная пара ULT-25 - одна из самых популярных конструкций на рынке грузовых поездов Европы, развивающих скорость до 120 км/ч. Низконапряженная конструкция диска колеса позволяет повысить его износоустойчивость и продлить жизненный цикл продукции. Мы надеемся не только сохранить, но расширить наше сотрудничество с INVEHO UFO другими видами продукции", - прокомментировал директор дивизиона железнодорожной продукции Интерпайпа Александр Гарькавый.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:38
НКРЭКУ решила не менять тариф на передачу электроэнергии сетями Укрэнерго
12:21
В УЗ готовы рассказать о состоянии дел в компании даже на детекторе лжи
12:02
Бизнес нашел взаимопонимание с Укрзализныцей - Магера
11:58
Nucor построит крупный трубный завод на Среднем Западе США
11:45
ArcelorMittal запустила модернизированную доменную печь на комбинате в Бельгии
11:23
В Китае активно растет спрос на медь
11:15
Трансформация угольных регионов требует конкретики - Шпенов
10:50
Китайская Hebei Steel и австралийская BHP объединятся в борьбе с выбросами
10:35
Поставки сжиженного газа снизились на 6%
10:14
В Украине хотят создать государственную систему качества топлива
09:47
В феврале автопроизводство в Украине сократилось на 17%
09:33
Италия направит 32 млрд евро на поддержку экономики
09:29
Канада ввела предварительные пошлины на арматуру из двух стран
08:59
ТМК купила 86,5% акций ЧТПЗ за 1,1 млрд долл
08:40
Минэкономики отмечает рост заявок на "антикризисные" займы
08:07
На украинских ТЭС продолжается рост запасов угля
09.03.21
18:02
Минюст потратит 1 млн долл. из бюджета на борьбу с инвесторами Мотор Сич
17:51
США и ЕС достигли договоренности о приостановлении пошлин времен Трампа
17:31
Власти Италии выделят 32 млрд евро на спасение экономики
17:16
US Steel расширит выпуск наностали для высокопрочных сплавов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!