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Китайская Hebei Steel и австралийская BHP объединятся в борьбе с выбросами

10.03.21 10:50 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская металлургическая группа Hebei Iron and Steel Group (HBIS), второй по величине производитель стали в КНР, и австралийская горнодобывающая корпорация BHP подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым планируют совместно разрабатывать и исследовать технологии, направленные на снижение выбросов углекислого газа.

Основными направлениями исследований станут восстановление железа водородом, рециклинг металлургических шлаков и расширение использования крупнокусковой руды с целью уменьшения эмиссии.

Для BHP это уже второй такой проект в Китае. Ранее компания подписала такое же соглашение о совместных исследованиях с Baowu и японской металлургической компанией JFE Steel. В течение более трех лет BHP направит на климатические программы 400 млн долл., из которых 15 млн долл. придется на долю совместного проекта с HBIS.

Между тем, Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA), входящее в структуру ОЭСР, прогнозирует, что первые проекты в области водородной металлургии будут реализованы не ранее 2030 г. из-за высокой сложности создания инфраструктуры для транспортировки водорода.

МинПром

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