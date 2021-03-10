Китайская Hebei Steel и австралийская BHP объединятся в борьбе с выбросами

Китайская металлургическая группа Hebei Iron and Steel Group (HBIS), второй по величине производитель стали в КНР, и австралийская горнодобывающая корпорация BHP подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым планируют совместно разрабатывать и исследовать технологии, направленные на снижение выбросов углекислого газа.
Основными направлениями исследований станут восстановление железа водородом, рециклинг металлургических шлаков и расширение использования крупнокусковой руды с целью уменьшения эмиссии.
Для BHP это уже второй такой проект в Китае. Ранее компания подписала такое же соглашение о совместных исследованиях с Baowu и японской металлургической компанией JFE Steel. В течение более трех лет BHP направит на климатические программы 400 млн долл., из которых 15 млн долл. придется на долю совместного проекта с HBIS.
Между тем, Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA), входящее в структуру ОЭСР, прогнозирует, что первые проекты в области водородной металлургии будут реализованы не ранее 2030 г. из-за высокой сложности создания инфраструктуры для транспортировки водорода.