Трансформация угольных регионов требует конкретики - Шпенов Кабинет министров не озвучил конкретных дат и подробностей в своем пилотном проекте по закрытию двух угольных шахт в рамках концепции трансформации угольных регионов на 2021-2027 гг. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"В моем понимании, это подход в высшей степени безответственный. Это не государственный подход, - подчеркивает народный депутат – Если мы говорим о трансформации угольных шахт, мы должны четко определить время и место, способ диверсификации экономики моногородов и угледобывающих регионов. Кроме того, следует определить, каким образом будут решены вопросы по перепрофилированию и обеспечению занятости шахтеров, которые останутся без работы после закрытия шахт".



Он напомнил, что сегодня 29 из 33 угольных государственных шахт не приносят дохода. В отрасли задействовано 38 тыс работников, 50 населенных пунктов нуждаются в трансформации. Поэтому первое, что необходимо сделать, - это заложить финансирование по трансформации угольных регионов в бюджет.



Также, по мнению Д.Шпенова, нужно разрабатывать стимулы для частных шахт, которые не готовы просто закрыться за свой счет. Полагаться только на помощь ЕС – не вариант. Европейских денег не хватит, чтобы реализовать такой масштабный проект, как трансформация угольной промышленности. Евросоюз взялся помогать, но не решать за нас наши проблемы.



"Пришло время перестать только говорить о необходимости трансформации, а сделать первые практические шаги в этом направлении. Сформировать финансовый план, определить порядок трансформации, разработать льготы для инвесторов, которые возьмутся за проекты по созданию отраслевой альтернативы в угледобывающих регионах", - сказал он.



"Очень важно просчитать последствия сворачивания угольной отрасли для украинской экономики. Закрытые шахт повлечет за собой необходимость перестраивать отечественную энергетику. Как без угля будут работать ТЭС? Что будет с зеленой энергетикой? Как перестроят свою работу металлургия и сельское хозяйство, ведь в их продукциях есть "углеродный след" от "угольного" электричества. Ответы на эти вопросы власть должна найти раньше, чем украинский экспорт станет неконкурентоспособным", - подчеркнул политик.



МинПром



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