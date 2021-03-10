В Украине хотят создать государственную систему качества топлива

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил за неделю подать Кабинету министров предложения о совершении лабораторных исследований качества топлива и предложения относительно создания государственной системы качества топлива. Об этом глава правительства сообщил в Telegram-канале.
"Активизируем деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мер с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива. Эти и другие вопросы обговорили 10 марта на совещании с представителями Минэкономики, Минрегиона, Офиса президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов. Рабочие группы проводят ежедневный мониторинг цен та топливо в каждом районе", – отметил Д.Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что по итогам заседания направил несколько поручений:
Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов;
Гостаможслужбе, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции за неделю подать в Кабинет министров предложения о совершении лабораторных исследований качества топлива и предложения о создании государственной системы качества топлива;
при участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мер для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.