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В Украине хотят создать государственную систему качества топлива

10.03.21 10:14 , Бизнес Цензор
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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил за неделю подать Кабинету министров предложения о совершении лабораторных исследований качества топлива и предложения относительно создания государственной системы качества топлива. Об этом глава правительства сообщил в Telegram-канале.

"Активизируем деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мер с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива. Эти и другие вопросы обговорили 10 марта на совещании с представителями Минэкономики, Минрегиона, Офиса президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов. Рабочие группы проводят ежедневный мониторинг цен та топливо в каждом районе", – отметил Д.Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что по итогам заседания направил несколько поручений:

Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов;

Гостаможслужбе, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции за неделю подать в Кабинет министров предложения о совершении лабораторных исследований качества топлива и предложения о создании государственной системы качества топлива;

при участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мер для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.

МинПром

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