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В феврале автопроизводство в Украине сократилось на 17%

10.03.21 09:47
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По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в феврале в Украине было произведено 503 ед. автотранспортных средств.

Таким образом, по сравнению с 2020 годом февральский объем выпуска автотранспорта в стране вырос в 2,2 раза. Однако по отношению к предыдущему месяцу автопроизводство сократилось почти на 17%. Напомним, январь украинский автопром закончил с результатом — 604 ед. автотранспорта.

Выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в три раза, до отметки 449 авто. На Еврокаре выпустили 241 машину, а на ЗАЗе 208 легковых авто.

Коммерческих автомобилей в феврале не производили (информация о производстве на АвтоКрАЗе отсутствует с августа 2016 года). Февральский выпуск автобусов упал почти на 30% до 54 ед. Больше всего автобусов произвел "Черкасский автобус" — 25 ед., на Черниговском автозаводе изготовили 19 шт., ЗАЗ отчитался о 8 автобусах, завод "Часовоярские автобусы" закончил месяц с результатом — два автобуса.

Всего за два месяца с начала 2021 года в Украине было произведено 1107 ед. автотранспортных средств, что на 3% больше, чем годом ранее. Легковых автомобилей — 1025 шт. (+10%) Коммерческих — 4 шт. (-60%); Автобусов — 78 шт. (-42%).

МинПром

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