ТМК купила 86,5% акций ЧТПЗ за 1,1 млрд долл

ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) Дмитрия Пумпянского заключила сделку по приобретению 86,54% акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" у его основного акционера Андрея Комарова, сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки составила 84,199 млрд руб. (1,1 млрд долл)
"Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж",— приводятся в сообщении слова Дмитрия Пумпянского. Для сделки получены все необходимые одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы.
"Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны",— прокомментировал сделку Андрей Комаров.
Перед сделкой ЧТПЗ решил вывести из периметра нефтесервисный бизнес — группу компаний "Римера", стоимость которой оценивается в $200–300 млн. На "Римеру" приходится более 15% рынка насосного оборудования для добычи нефти в России.