Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ТМК купила 86,5% акций ЧТПЗ за 1,1 млрд долл

10.03.21 08:59
печать
размер текста:

ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) Дмитрия Пумпянского заключила сделку по приобретению 86,54% акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" у его основного акционера Андрея Комарова, сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки составила 84,199 млрд руб. (1,1 млрд долл)

"Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж",— приводятся в сообщении слова Дмитрия Пумпянского. Для сделки получены все необходимые одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы.

"Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны",— прокомментировал сделку Андрей Комаров.

Перед сделкой ЧТПЗ решил вывести из периметра нефтесервисный бизнес — группу компаний "Римера", стоимость которой оценивается в $200–300 млн. На "Римеру" приходится более 15% рынка насосного оборудования для добычи нефти в России.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:47
В феврале автопроизводство в Украине сократилось на 17%
09:33
Италия направит 32 млрд евро на поддержку экономики
09:29
Канада ввела предварительные пошлины на арматуру из двух стран
08:40
Минэкономики отмечает рост заявок на "антикризисные" займы
08:07
На украинских ТЭС продолжается рост запасов угля
09.03.21
18:02
Минюст потратит 1 млн долл. из бюджета на борьбу с инвесторами Мотор Сич
17:51
США и ЕС достигли договоренности о приостановлении пошлин времен Трампа
17:31
Власти Италии выделят 32 млрд евро на спасение экономики
17:16
US Steel расширит выпуск наностали для высокопрочных сплавов
16:52
Транзит Газпрома через Украину вернулся к значениям начала февраля
16:35
В Украине инфляция резко пошла вверх
16:14
Франция поддержит своих металлургов после банкротства компании, связанной с Гуптой
15:51
КНР нарастила импорт и экспорт стальной продукции
15:36
Стальное подразделение Thyssenkrupp должно сократить расходы и не ждать финподдержки
15:14
Чилийская Codelco не рассчитывает на капитальные вложения от властей
14:52
ArcelorMittal увеличила цену на г/к рулон в Европе
14:33
В Китае дорожает холоднокатаный лист
14:13
В мире начали повышаться цены на металл
13:58
Украинские власти забыли об экономической свободе - Магера
13:52
ОЭСР надеется на рост мирового ВВП в ближайшие два года
05.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!