Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минэкономики отмечает рост заявок на "антикризисные" займы

10.03.21 08:40 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Уполномоченные банки выдали за минувшую неделю 519 займов на общую сумму более 1,4 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", из них 749 млн грн займов - "антикризисные" кредиты для пополнения оборотных средств, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Сегодня у нас очередной рекорд: за минувшую неделю было выдано 519 кредитов на свыше 1,4 млрд грн. На данный момент самым большим спросом пользуются кредиты на пополнение оборотных средств в рамках антикризисной программы", - цитируется министр на сайте Минэкономики во вторник.

"Количество поданных заявок с пакетом документов на такие кредиты за неделю выросло на 1,2 млрд грн, что составляет 54% поданных за минувшую неделю заявок с пакетами документов", - добавил Петрашко.

По его словам, это свидетельствует об оживлении экономической активности.

При этом 450 млн грн займов в рамках программы "Доступные кредиты" на прошлой неделе предприятия получили для рефинансирования старых займов, а сумма инвестиционных кредитов за указанный период составила 180 млн грн, указано в сообщении.

Как указало министерство, со старта программы банки выдали свыше 10 тыс. кредитов на 24 млрд грн, из которых 12,9 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 4,3 млрд грн - кредиты на капитальные инвестиции и 6,7 млрд грн - антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%.

Уполномоченными в рамках этой программы являются 26 банков. Среди них: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, банк "Львов", ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, банк "Альянс", ТАСкомбанк, банк "Восток", Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен банк Аваль, банк "Глобус", Креди Агриколь Банк, а также ОТП Банк, Кредитвест Банк, Агропросперис Банк, банк "Украинский капитал", ПроКредит Банк, Аккордбанк и МТБ Банк, а также Асвио Банк, Пиреус Банк и КИБ .

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:47
В феврале автопроизводство в Украине сократилось на 17%
09:33
Италия направит 32 млрд евро на поддержку экономики
09:29
Канада ввела предварительные пошлины на арматуру из двух стран
08:59
ТМК купила 86,5% акций ЧТПЗ за 1,1 млрд долл
08:07
На украинских ТЭС продолжается рост запасов угля
09.03.21
18:02
Минюст потратит 1 млн долл. из бюджета на борьбу с инвесторами Мотор Сич
17:51
США и ЕС достигли договоренности о приостановлении пошлин времен Трампа
17:31
Власти Италии выделят 32 млрд евро на спасение экономики
17:16
US Steel расширит выпуск наностали для высокопрочных сплавов
16:52
Транзит Газпрома через Украину вернулся к значениям начала февраля
16:35
В Украине инфляция резко пошла вверх
16:14
Франция поддержит своих металлургов после банкротства компании, связанной с Гуптой
15:51
КНР нарастила импорт и экспорт стальной продукции
15:36
Стальное подразделение Thyssenkrupp должно сократить расходы и не ждать финподдержки
15:14
Чилийская Codelco не рассчитывает на капитальные вложения от властей
14:52
ArcelorMittal увеличила цену на г/к рулон в Европе
14:33
В Китае дорожает холоднокатаный лист
14:13
В мире начали повышаться цены на металл
13:58
Украинские власти забыли об экономической свободе - Магера
13:52
ОЭСР надеется на рост мирового ВВП в ближайшие два года
05.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!