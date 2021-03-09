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Минюст потратит 1 млн долл. из бюджета на борьбу с инвесторами Мотор Сич

09.03.21 18:02 , РБК Украина
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Министерство юстиции Украины планирует оплатить из бюджета услуги юридических советников почти на миллион долларов для защиты в международном арбитраже от иска владельцев контрольного пакета акций запорожского двигателестроительного завода "Мотор Сич".

Соответствующее объявление о выборе юридического подрядчика обнародовано на сайте госзакупок Prozorro.

В условиях тендера отмечается, что это оплата за услуги по юридическому консультированию и юридического представительства по иску акционеров ПАО "Мотор Сич" к государству Украина.

Как известно, ранее Министерство юстиции добилось от правительства бюджетного финансирования на защиту от претензий китайских инвесторов "Мотор Сич" в международном арбитраже.

Напомним, китайские владельцы контрольного пакета акций "Мотор Сич" обратились в международный арбитраж о взыскании ущерба с Украины на сумму 3,6 млрд долл. за ущерб, причиненный им действиями государственной власти.

Китайские инвесторы "Мотор Сич" уже заявили, что своими действиями Украина исключила возможность мирного переговорного урегулирования ситуации.

Исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько назвал произошедшее на "Мотор Сич" "самым грубым в истории Украины нарушением прав акционеров" и рейдерским захватом при поддержке украинских силовиков, которые со всей очевидностью подыгрывают бывшему владельцу завода.

Интересы китайских владельцев контрольного пакета акций "Мотор Сич" в международном арбитраже против Украины будет представлять команда из трех американских юридических компаний WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, в числе партнеров в которых работают такие знаковые юристы, как экс-директор ФБР Роберт Мюллер, Дуглас Эмхофф - супруг экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, а также Гэри Борн - председатель Группы международной арбитражной практики WilmerHale, известный мировой авторитет в области международного коммерческого арбитража, на разработках которого базируются большинство двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений о защите инвестиций и прав инвесторов.

Китайские инвесторы предлагали украинской стороне переговорное доарбитражное урегулирование с привлечением заинтересованных сторон, но Министерство юстиции и другие органы государственной власти проигнорировали такую возможность.

Эксперты ранее предупреждали, что позиция Украины в международном арбитраже заведомо проигрышная, ведь сделка по покупке акций "Мотор Сич" законна, а инвесторы запорожского двигателестроительного завода из КНР перед началом сотрудничества с украинским предприятием получили гарантии сотрудничества, подтвержденные публичными заявлениями украинских топ-чиновников, на высшем правительственном уровне.

Кроме того, сегодня китайские акционеры "Мотор Сич" призвали Украину отказаться от идеи национализации предприятия, которая станет очередным нарушением закона, а эти действия еще более ослабят позицию Украины в международном арбитраже по взысканию с нее ущерба, который предварительно оценен в размере 3,6 млрд долл.

МинПром

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