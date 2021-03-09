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США и ЕС достигли договоренности о приостановлении пошлин времен Трампа

09.03.21 17:51 , Металлургпром
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Европейский Союз и США договорились на четыре месяца приостановить все взаимно принятые пошлины на экспорт из обеих стран, введенные в результате давней борьбы между авиапроизводителями Airbus и Boeing. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

По словам Еврокомиссии, приостановление пошлин позволит обеим сторонам сосредоточиться на разрешении этого конкурентного спора. Решение является важным стимулом для экспортеров ЕС, поскольку США ввели тарифы на экспорт ЕС в США на сумму 7,5 млрд долл. Аналогичным образом будут приостановлены тарифы ЕС на экспорт США в ЕС на сумму около 4 млрд долл.

"Это значительный шаг вперед. Это знаменует собой перезагрузку наших отношений с крупнейшим и наиболее важным с экономической точки зрения партнером. Отмена этих тарифов - беспроигрышный вариант для обеих сторон в то время, когда пандемия наносит ущерб нашим рабочим и нашей экономике. Эта приостановка поможет восстановить уверенность и доверие и, следовательно, даст нам возможность прийти к всеобъемлющему и долгосрочному переговорному решению. Положительные торговые отношения между ЕС и США важны не только для обеих сторон, но и для мировой торговли в целом", - прокомментировал исполнительный вице-президент Европейской комиссии и комиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Споры между ЕС и США о субсидировании авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В октябре 2019 года ВТО разрешила США принять контрмеры против европейского экспорта на сумму до 7,5 млрд долл., и США ввели эти тарифы 18 октября 2019 года.

В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС принять аналогичные меры против незаконных субсидий США производителю самолетов Boeing в отношении экспорта США в ЕС на сумму 4 млрд долл.

Поскольку во время президентства Дональда Трампа США не были готовы согласиться на урегулирование конфликта, включая немедленную отмену тарифов на европейские товары, 9 ноября 2020 года ЕС решил ввести свои контрмеры. 31 декабря 2020 года США изменили базисный период для расчета своих санкций, тем самым существенно увеличив ассортимент товаров ЕС, на которые распространяются тарифы.

МинПром

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