Власти Италии выделят 32 млрд евро на спасение экономики Правительство Италии планирует выделить порядка 10 млрд евро на продление программ поддержки рынка труда в рамках пакета мер стимулирования экономики общим объемом 32 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



По их словам, пакет мер будет подготовлен уже на этой неделе. Он станет первым для нового премьер-министра Марио Драги.



В частности, администрация М.Драги намерена продлить запрет на сокращение рабочих мест в сфере услуг до конца 2021 года. Власти профинансируют и другие меры сохранения рабочих мест, в том числе продолжат компенсировать компаниям расходы на удержание сотрудников, находящихся в вынужденных отпусках.



Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Италии вновь начала расти в последнее время вслед за появлением новых штаммов, и власти страны рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер. Общее число выявленных случаев COVID-19 в Италии преодолело отметку в 3 млн, а количество смертей превысило 100 тыс.



Среди других пунктов антикризисного пакета стимулов М.Драги - выделение 2,5 млрд евро на поддержку государственной программы вакцинации, а также помощь домохозяйствам.



Совокупный объем средств, выделенных Италией на антикризисные меры, с учетом готовящегося пакета, составит более 130 млрд евро. При этом эксперты ожидают, что правительству страны придется прибегнуть к дополнительным стимулам в ближайшие месяцы, с учетом новых ограничительных мер.



ВВП Италии в 2020 году упал почти на 9%, госдолг на конец минувшего года достиг 156% ВВП.



Бывший глава ЕЦБ М.Драги сформировал правительство в середине февраля после того, как прежний кабинет министров во главе с Джузеппе Конте утратил стабильную поддержку большинства в парламенте. Президент Серджио Маттарелла решил не проводить внеочередных парламентских выборов, и пригласил на пост премьера М.Драги.



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