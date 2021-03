US Steel расширит выпуск наностали для высокопрочных сплавов Сталелитейная компания US Steel из Питтсбурга, один из крупнейших работодателей Северо-Западной Индианы, приобрела у NanoSteel патенты и товарные знаки плоского проката, чтобы расширить свои предложения высокопрочных сталей, которые в последние годы стали более популярными среди автопроизводителей и других клиентов. Условия сделки не разглашаются.



Компания NanoSteel спроектировала и разработала запатентованные сплавы, которые обладают исключительными механическими свойствами благодаря своей наноразмерной микроструктуре, что создает уникальное сочетание чрезвычайной прочности с улучшенной формуемостью, которая обычно присуща только низкопрочным низкоуглеродистым сталям. Марки NanoSteel можно прокатывать тоньше, чем других высокопрочных сортов, и они предназначены для автомобильной и тяжелой промышленности, где необходимы более высокие отношения прочности к массе.



US Steel приобрела большую часть интеллектуальной собственности компании NanoSteel и стала единственным владельцем и производителем признанных во всем мире марок высокопрочной стали.



