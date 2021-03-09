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US Steel расширит выпуск наностали для высокопрочных сплавов
09.03.21 17:16 , Металлургпром
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Сталелитейная компания US Steel из Питтсбурга, один из крупнейших работодателей Северо-Западной Индианы, приобрела у NanoSteel патенты и товарные знаки плоского проката, чтобы расширить свои предложения высокопрочных сталей, которые в последние годы стали более популярными среди автопроизводителей и других клиентов. Условия сделки не разглашаются.
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