Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Транзит Газпрома через Украину вернулся к значениям начала февраля

09.03.21 16:52 , Интерфакс
печать
размер текста:

Транзит "Газпрома" через Украину вернулся к значениям начала февраля по мере нормализации температуры воздуха в Европе. По прогнозам, температура на предстоящей неделе будет внутри коридора многолетних значений и на пару градусов ниже прошлогодней.

Как свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины", на последнюю отчетную дату, за газовые сутки 7 марта, поставки составили 120 млн куб. м. На таком уровне прокачка держалась в первой половине февраля, пока в Европу не пришло аномальное тепло и не спутало карты газовикам.

Таким образом, "Газпром" вплотную приближается к использованию всех забронированных на месяц мощностей: 123,2 млн куб. м в сутки (109 млн куб. м по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн куб м дополнительно на основе ежемесячного бронирования).

Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы опустился по данным на утро понедельника, 8 марта, до 34,14%, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Это на 4,5 процентного пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.

"Газпром" прокомментировал эти данные так: "К 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года. Это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы".

По мере глобализации рынка газа его составные части начинают играть не только региональную, но и глобальную роль. Ассоциация Gas Infrastructure Europe отмечает: "Помимо сглаживания сезонных колебаний спроса и предложения на энергорынке, европейские операторы систем хранения в этом году также выполнили менее заметную, но уникальную уравновешивающую роль для более широкого глобального рынка газа. Фактически в январе 2021 года резкие похолодания и значительный рост цен в Азии увеличили экспорт газа для удовлетворения огромного спроса в этой части мира".

На данный момент поступление сжиженного природного газа в Европу растет. В годовом выражении оно снижается (всего на четверть, а не наполовину, как в предыдущие месяцы). А по сравнению с февралем мартовский приток СПГ растет на треть, по сравнению с январем - почти в два раза, свидетельствуют данные GIE.

Поставки СПГ в Европу в марте ожидаются на максимальном уровне с июня 2020 года, или за последние 10 месяцев. Среди стран Европы лидерство по потреблению СПГ захватила Франция (в феврале лидировала Великобритания, в январе - Испания). По мере отступления зимней стужи в Северо-Восточной Азии ушла щедрая премия азиатских рынков в цене СПГ по отношению к ценам Европы, и газовозы начали возвращаться на рынок Старого Света.

Спотовая цена газа в Европе после завершения вторжения аномально теплого фронта восстанавливается: цена газа с поставкой во вторник на нидерландском хабе TTF составила 205 долл. за тысячу кубометров после прохождения минимума за 2021 год в 198 долл. в последние дни февраля.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:35
В Украине инфляция резко пошла вверх
16:14
Франция поддержит своих металлургов после банкротства компании, связанной с Гуптой
15:51
КНР нарастила импорт и экспорт стальной продукции
15:36
Стальное подразделение Thyssenkrupp должно сократить расходы и не ждать финподдержки
15:14
Чилийская Codelco не рассчитывает на капитальные вложения от властей
14:52
ArcelorMittal увеличила цену на г/к рулон в Европе
14:33
В Китае дорожает холоднокатаный лист
14:13
В мире начали повышаться цены на металл
13:58
Украинские власти забыли об экономической свободе - Магера
13:52
ОЭСР надеется на рост мирового ВВП в ближайшие два года
13:35
Центрэнерго закупит уголь у госшахт по 1650 грн за тонну
13:15
Промышленники направили НКРЭКУ письмо с просьбой не повышать энерготарифы
12:52
Бензин в Украине может подорожать еще на 1,5 грн
12:35
В Канаде решили расширить добычу палладия
12:26
Кабмин должен пересмотреть портовые сборы и дивидендную политику – Магомедов
12:12
Китайская Sinopec увеличит производство спиральношовных труб
11:51
Vale продаст никелевый рудник властям Новой Каледонии
11:36
Китайские инвесторы Мотор Сич готовят новые иски против Украины
11:17
Польша увеличит число контейнерных поездов в Украину
10:56
Газпром начал поставки в Европу зеленого СПГ
05.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!