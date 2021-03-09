Транзит Газпрома через Украину вернулся к значениям начала февраля Транзит "Газпрома" через Украину вернулся к значениям начала февраля по мере нормализации температуры воздуха в Европе. По прогнозам, температура на предстоящей неделе будет внутри коридора многолетних значений и на пару градусов ниже прошлогодней.



Как свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины", на последнюю отчетную дату, за газовые сутки 7 марта, поставки составили 120 млн куб. м. На таком уровне прокачка держалась в первой половине февраля, пока в Европу не пришло аномальное тепло и не спутало карты газовикам.



Таким образом, "Газпром" вплотную приближается к использованию всех забронированных на месяц мощностей: 123,2 млн куб. м в сутки (109 млн куб. м по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн куб м дополнительно на основе ежемесячного бронирования).



Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы опустился по данным на утро понедельника, 8 марта, до 34,14%, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Это на 4,5 процентного пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.



"Газпром" прокомментировал эти данные так: "К 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года. Это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы".



По мере глобализации рынка газа его составные части начинают играть не только региональную, но и глобальную роль. Ассоциация Gas Infrastructure Europe отмечает: "Помимо сглаживания сезонных колебаний спроса и предложения на энергорынке, европейские операторы систем хранения в этом году также выполнили менее заметную, но уникальную уравновешивающую роль для более широкого глобального рынка газа. Фактически в январе 2021 года резкие похолодания и значительный рост цен в Азии увеличили экспорт газа для удовлетворения огромного спроса в этой части мира".



На данный момент поступление сжиженного природного газа в Европу растет. В годовом выражении оно снижается (всего на четверть, а не наполовину, как в предыдущие месяцы). А по сравнению с февралем мартовский приток СПГ растет на треть, по сравнению с январем - почти в два раза, свидетельствуют данные GIE.



Поставки СПГ в Европу в марте ожидаются на максимальном уровне с июня 2020 года, или за последние 10 месяцев. Среди стран Европы лидерство по потреблению СПГ захватила Франция (в феврале лидировала Великобритания, в январе - Испания). По мере отступления зимней стужи в Северо-Восточной Азии ушла щедрая премия азиатских рынков в цене СПГ по отношению к ценам Европы, и газовозы начали возвращаться на рынок Старого Света.



Спотовая цена газа в Европе после завершения вторжения аномально теплого фронта восстанавливается: цена газа с поставкой во вторник на нидерландском хабе TTF составила 205 долл. за тысячу кубометров после прохождения минимума за 2021 год в 198 долл. в последние дни февраля.



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