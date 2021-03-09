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В Украине инфляция резко пошла вверх

09.03.21 16:35 , РБК Украина
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Потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. С начала 2021 года цены выросли на 2,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5% (с 6,1% в январе).

Продукты питания в Украине за февраль подорожали на 2,2%. Больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 7,6%, овощи - на 6,3%, сахар - на 5,5%, фрукты - на 3,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, на одежду и обувь - снизились на 3,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 1,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт подорожал на 1,6%, цены на связь выросли на 0,2%, на отдых и культуру выросли на 0,9%, образование подорожало на 0,6%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,9%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависящих от него услуг ЖКХ).

МинПром

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