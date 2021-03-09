Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Франция поддержит своих металлургов после банкротства компании, связанной с Гуптой

09.03.21 16:14 , Металлургпром
печать
размер текста:

Французское правительство готово помочь всем работникам сталелитейных предприятий подконтрольных британской Liberty Steel, которые могут пострадать в результате банкротства Greensill Capital, заявил во вторник телеканал France 2 TV министр финансов Бруно Ле Мэр.

Greensill Capital подала заявление о банкротстве в понедельник, через несколько дней после потери средств инвесторов и страхового покрытия для своего бизнеса по финансированию цепочки поставок.

Liberty Steel, которая управляет объектами во Франции, является частью GFG Alliance, конгломерата, принадлежащего семье британского миллиардера Санджив Гупта и одного из крупнейших клиентов Greensill.

Назначение администраторов в Greensill ставит под угрозу более 5000 рабочих мест в Liberty Steel и других компаниях.

В обращении в суд адвокаты Greensill заявили, что операции г-на Гупты испытывают "финансовые затруднения" и не могут выплачивать долги.

Г-н Гупта отказался комментировать претензии Greensill, но его бизнес GFG Alliance ранее заявил, что у него есть адекватное финансирование для своих текущих потребностей.

Liberty Steel Group, входящая в состав GFG Alliance, объявила о приобретении стратегических французских сталелитейных активов компании France Rail Industry (Hayange), расположенной в Мозеле, Франция, и сталелитейного завода Ascoval, расположенного в Сен-Сульв на севере Франции в августе 2020 года.

Hayange производит широкий ассортимент стальных рельсов для национального железнодорожного оператора Франции SNCF и оператора системы парижского метро RATP. На предприятии работают около 430 человек.

Компания Ascoval, в которой работают 270 человек, использует электродуговую печь (EAF) и имеет производственную мощность в 600 000 тонн стальной заготовки.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:52
Транзит Газпрома через Украину вернулся к значениям начала февраля
16:35
В Украине инфляция резко пошла вверх
15:51
КНР нарастила импорт и экспорт стальной продукции
15:36
Стальное подразделение Thyssenkrupp должно сократить расходы и не ждать финподдержки
15:14
Чилийская Codelco не рассчитывает на капитальные вложения от властей
14:52
ArcelorMittal увеличила цену на г/к рулон в Европе
14:33
В Китае дорожает холоднокатаный лист
14:13
В мире начали повышаться цены на металл
13:58
Украинские власти забыли об экономической свободе - Магера
13:52
ОЭСР надеется на рост мирового ВВП в ближайшие два года
13:35
Центрэнерго закупит уголь у госшахт по 1650 грн за тонну
13:15
Промышленники направили НКРЭКУ письмо с просьбой не повышать энерготарифы
12:52
Бензин в Украине может подорожать еще на 1,5 грн
12:35
В Канаде решили расширить добычу палладия
12:26
Кабмин должен пересмотреть портовые сборы и дивидендную политику – Магомедов
12:12
Китайская Sinopec увеличит производство спиральношовных труб
11:51
Vale продаст никелевый рудник властям Новой Каледонии
11:36
Китайские инвесторы Мотор Сич готовят новые иски против Украины
11:17
Польша увеличит число контейнерных поездов в Украину
10:56
Газпром начал поставки в Европу зеленого СПГ
05.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!