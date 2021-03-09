КНР нарастила импорт и экспорт стальной продукции По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в январе-феврале 2021 г. китайские металлургические компании отправили на экспорт 10,14 млн т стальной продукции, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 29,8%.



Как отмечает Argus, контракты на поставку данной продукции заключались, в основном, в ноябре-декабре прошлого года, когда на мировом рынке стали наблюдался подъем, а в Китае стальная продукция котировалась несколько ниже, чем за рубежом. Весной текущего года ситуация может оказаться обратной, что приведет к сокращению китайских экспортных поставок в апреле-мае.



Китайский импорт готовой стальной продукции составил в январе-феврале 2,40 млн т. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом в начале года в Китай почти не поступало полуфабрикатов из-за рубежа, но с февраля закупки этой продукции возобновились.



Также в первые два месяца 2021 г. китайские компании импортировали 181,5 млн т железной руды, что на 2,8% больше, чем в январе-феврале 2020 г. Из них, по данным компании Refinitiv, 164 млн т пришлось на поставки из Австралии и Бразилии. Эти две страны нарастили экспорт ЖРС в Китай на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



