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КНР нарастила импорт и экспорт стальной продукции

09.03.21 15:51 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в январе-феврале 2021 г. китайские металлургические компании отправили на экспорт 10,14 млн т стальной продукции, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 29,8%.

Как отмечает Argus, контракты на поставку данной продукции заключались, в основном, в ноябре-декабре прошлого года, когда на мировом рынке стали наблюдался подъем, а в Китае стальная продукция котировалась несколько ниже, чем за рубежом. Весной текущего года ситуация может оказаться обратной, что приведет к сокращению китайских экспортных поставок в апреле-мае.

Китайский импорт готовой стальной продукции составил в январе-феврале 2,40 млн т. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом в начале года в Китай почти не поступало полуфабрикатов из-за рубежа, но с февраля закупки этой продукции возобновились.

Также в первые два месяца 2021 г. китайские компании импортировали 181,5 млн т железной руды, что на 2,8% больше, чем в январе-феврале 2020 г. Из них, по данным компании Refinitiv, 164 млн т пришлось на поставки из Австралии и Бразилии. Эти две страны нарастили экспорт ЖРС в Китай на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

МинПром

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