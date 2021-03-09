Стальное подразделение Thyssenkrupp должно сократить расходы и не ждать финподдержки Как сообщает агентство Reuters, стальное подразделение Thyssenkrupp должно сократить расходы, чтобы не требовать больше финансовой поддержки со стороны группы, заявила исполнительный директор Мартина Мерц во внутренней служебной записке для сотрудников, которую Reuters увидело в пятницу, 5 марта.



"Сталь должна быть надежно настроена на протяжении всего цикла, чтобы она больше не нуждалась в поддержке со стороны группы", - говорится в записке М.Мерц.



Ее замечание прозвучало после того, как группа отменила внеочередное заседание наблюдательного совета, первоначально запланированное на 12 марта, чтобы решить, продавать ли сталелитейное подразделение британской Liberty Steel.



Thyssenkrupp в прошлом месяце прекратила переговоры о продаже, заявив, что две стороны далеко расходятся по таким вопросам, как стоимость и финансирование. Теперь компания будет развивать бизнес самостоятельно, что может привести к листингу или партнерству.



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