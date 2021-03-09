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Стальное подразделение Thyssenkrupp должно сократить расходы и не ждать финподдержки
09.03.21 15:36 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, стальное подразделение Thyssenkrupp должно сократить расходы, чтобы не требовать больше финансовой поддержки со стороны группы, заявила исполнительный директор Мартина Мерц во внутренней служебной записке для сотрудников, которую Reuters увидело в пятницу, 5 марта.
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