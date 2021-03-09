Чилийская Codelco не рассчитывает на капитальные вложения от властей По прогнозу главы совета директоров Codelco Хуана Бенавидеса, прибыль компании должна вырасти в текущем году до 2,8 млрд долл. благодаря увеличению производительности и высоким ценам на продукцию.



Однако компания не рассчитывает на капитальные вложения от властей, уточнил г-н Бенавидес, указав, что приоритетом Codelco является сокращение издержек. "Государство имеет дело с очень серьезными вызовами, и я не вижу возможностей наращивать капитализацию", – сказал г-н Бенавидес.



Вследствие пандемии коронавируса у чилийских властей уменьшился объем средств на поддержание функционирования Codelco. Однако государство оказывает адресную помощь домохозяйствам, члены которых пострадали от COVID-19.



В минувшем году прибыль компании составила 2,1 млрд долл. до уплаты налогов и чрезвычайных статей.



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