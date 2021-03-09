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ArcelorMittal увеличила цену на г/к рулон в Европе

09.03.21 14:52 , МеталлТорг
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Как сообщает Argus Media, 4 марта ведущий производитель стали в Европе ArcelorMittal увеличила цену на г/к рулон.

В настоящее время завод официально нацелен на 800 евро за тонну в северо-западной Европе, а также второй раз за неделю повысил предложениена оцинкованный рулон до 920 евро за тонну.

Холоднокатаный рулон также был снова увеличен до примерно 900 евро за тонну.

Только в прошлую пятницу комбинат повысил цены на рулоны на 20 евро за тонну.

В Италии завод планировал закрепить цену в 780 евро за тонну для г/к рулона.

Как известно, за последние две недели или около того ситуация на рынке изменилась, от покупателей, ожидающих более низких уровней, до паники по поводу доступности, при этом большинство отечественных производителей сейчас заявляют о поставках в третьем квартале или полностью отказываются от них.

МинПром

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