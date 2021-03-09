В Китае дорожает холоднокатаный лист В этом году спрос на плоский прокат стали в Китае, вероятно, будет поддерживаться на высоком уровне после того, как правительство КНР на прошлой неделе объявило о планах по увеличению внутреннего потребления автомобилей и бытовой техники.



Целевые показатели еще не объявлены, но участники рынка ожидают, что спрос на плоский прокат будет устойчивым. Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM) ожидает, что продажи автомобилей вырастут на 4% в годовом исчислении до 26 миллионов штук в 2021 году, что приведет к увеличению потребления стали.



Кроме растущего спроса, в Китае наблюдается увеличение разницы в ценах на горячекатаный и холоднокатаный рулон в пользу последнего. Это уже привело к дефициту горячекатаной стали, поскольку комбинаты предпочитают производить больше продукции по более высокой цене.



Весь стальной лист изначально горячекатаный, но для некоторых применений требуется дальнейшая обработка. Холодная прокатка увеличивает твердость и прочность на разрыв и улучшает качество обработки поверхности, а процесс горячего цинкования (HDG) защищает сталь от ржавчины.



Сталелитейные заводы на доменных печах могут заметно медленнее реагировать на внезапные изменения спроса, поскольку печи спроектированы для непрерывной работы. Сбои на рынке, такие как вызванные Covid-19, могут вынудить комбинаты поддерживать производство горячего проката, но в то же время сдерживать дальнейшую переработку, если они ожидают низкого спроса.



По мере того как азиатские экономики начинают восстанавливаться после пандемии, разница между ценами на плоский прокат является важным показателем прибыльности сталелитейных заводов.



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