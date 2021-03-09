Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Китае дорожает холоднокатаный лист

09.03.21 14:33 , Steelland
печать
размер текста:

В этом году спрос на плоский прокат стали в Китае, вероятно, будет поддерживаться на высоком уровне после того, как правительство КНР на прошлой неделе объявило о планах по увеличению внутреннего потребления автомобилей и бытовой техники.

Целевые показатели еще не объявлены, но участники рынка ожидают, что спрос на плоский прокат будет устойчивым. Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM) ожидает, что продажи автомобилей вырастут на 4% в годовом исчислении до 26 миллионов штук в 2021 году, что приведет к увеличению потребления стали.

Кроме растущего спроса, в Китае наблюдается увеличение разницы в ценах на горячекатаный и холоднокатаный рулон в пользу последнего. Это уже привело к дефициту горячекатаной стали, поскольку комбинаты предпочитают производить больше продукции по более высокой цене.

Весь стальной лист изначально горячекатаный, но для некоторых применений требуется дальнейшая обработка. Холодная прокатка увеличивает твердость и прочность на разрыв и улучшает качество обработки поверхности, а процесс горячего цинкования (HDG) защищает сталь от ржавчины.

Сталелитейные заводы на доменных печах могут заметно медленнее реагировать на внезапные изменения спроса, поскольку печи спроектированы для непрерывной работы. Сбои на рынке, такие как вызванные Covid-19, могут вынудить комбинаты поддерживать производство горячего проката, но в то же время сдерживать дальнейшую переработку, если они ожидают низкого спроса.

По мере того как азиатские экономики начинают восстанавливаться после пандемии, разница между ценами на плоский прокат является важным показателем прибыльности сталелитейных заводов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:14
Чилийская Codelco не рассчитывает на капитальные вложения от властей
14:52
ArcelorMittal увеличила цену на г/к рулон в Европе
14:13
В мире начали повышаться цены на металл
13:58
Украинские власти забыли об экономической свободе - Магера
13:52
ОЭСР надеется на рост мирового ВВП в ближайшие два года
13:35
Центрэнерго закупит уголь у госшахт по 1650 грн за тонну
13:15
Промышленники направили НКРЭКУ письмо с просьбой не повышать энерготарифы
12:52
Бензин в Украине может подорожать еще на 1,5 грн
12:35
В Канаде решили расширить добычу палладия
12:26
Кабмин должен пересмотреть портовые сборы и дивидендную политику – Магомедов
12:12
Китайская Sinopec увеличит производство спиральношовных труб
11:51
Vale продаст никелевый рудник властям Новой Каледонии
11:36
Китайские инвесторы Мотор Сич готовят новые иски против Украины
11:17
Польша увеличит число контейнерных поездов в Украину
10:56
Газпром начал поставки в Европу зеленого СПГ
10:49
Зеленому переходу в Украине нужен государственный стимул - Шпенов
10:15
Saudi Aramco снизит цены на нефть для Европы
09:21
В январе-феврале Китай увеличил экспорт проката на 30%
08:58
Nippon Steel намерена закрыть пятую часть метмощностей
08:30
Украина готовит сценарии на случай запуска Севпотока-2
05.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!