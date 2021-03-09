Украинские власти забыли об экономической свободе - Магера Об экономической свободе практически забыли в утвержденной Кабмином Национальной экономической стратегии до 2030 года. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что в обновленном глобальном Рейтинге экономической свободы Украина заняла 127 место. Наши ближайшие соседи - Джибути и Мавритания. При этом за год Украина подросла на 7 позиций. В 2020-м Украина занимала 134-ю строку рейтинга. Оценка нашей экономической свободы повысилась на 1,3 пункта, до 56,2 баллов из 100 возможных.



"Ключевое изменение, которое подняло Украину в Рейтинге - облегчение процедуры регистрации иностранных инвесторов. Больше ничего примечательного украинская власть не сделала. Чтобы понимать, насколько долго мы топчемся на месте, вспомним, что маленькая Грузия занимает в Рейтинге экономической свободы 12 место. Кто хочет, тот проводит реформы", - отметил он.



Нардеп также обратил внимание на то, что если посмотреть на Рейтинг в разрезе Европе, то мы увидим, что Украина плетется в самом низу. "Отсюда приходит понимание, почему инвесторы не записываются в очередь, чтобы вложить долгосрочные инвестиции в украинскую экономику. Пока мы же мы наблюдаем только масштабные вложения в ОВГЗ, но это не инвестиции в прямом смысле слова. В основном это спекулятивный капитал, который ищет, где можно быстро заработать на ценных бумагах", - сказал политик.



"В 2020 году мы опозорились на весь мир в ситуации с погашением долгов перед инвесторами в зеленую генерацию. Вначале Украина приглашала вкладывать и даже создала благоприятные условия по зеленому тарифу. А затем у компаний начались проблемы с неоплатой отпущенной чистой электроэнергии. Не помог и Меморандум с правительством, которое обещало погасить долги в обмен на снижение тарифа. Инвесторы свою часть сделки выполнили, а вот государство продолжило накапливать задолженность, которая уже превысила 50 млрд грн", - добавил С.Магера.



"В 2020-2021 годах мы услышали уз уст высокопоставленных чиновников множество деклараций о том, как важно развивать бизнес в Украине. Но дела по-прежнему не следуют за словами. Промышленников давят жесткими требованиями по выбросам СО2, без всякой помощи со стороны государства, экспортеров загоняют в искусственный дефицит грузовых вагонов, потому что так выгодно госмонополисту, власть упорно не принимает закон о локализации и т.д. Негативных примеров множество, позитивных – единицы. Когда будет наоборот, тогда в Украину и придут стратегические инвесторы", - подчеркнул он.



МинПром



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