В мире начали повышаться цены на металл Понижательная тенденция на региональных рынках длинного проката, начавшаяся в январе и продлившаяся более полутора месяцев, начала улучшаться и цены вновь пошли вверх. Об этом сообщается в пресс-релизе госпредприятия "Укрпромвнешэкспертизы" (УПЭ), передает Интерфакс-Украина.



По данным УПЭ, за вторую половину февраля – первую неделю марта котировки увеличились на 40-65 долл. в зависимости от региона. Позитивный ценовой тренд обусловлен анонсированными государственными программами стимулирования экономического развития по преодолению последствий пандемии, что усилило ожидания восстановления спроса.



При этом уточняется, что в Китае закончились новогодние праздники, и покупатели в большинстве регионов приступили к активному пополнению запасов, тем самым провоцируя рост цен.



По мнению аналитика "Укрпромвнешэкспертизы" Олега Гнитецкого, существенный толчок к повышению цен на прокат дало удорожание сырья. С середины февраля цена на лом на импортном рынке Турции выросла на 58-60 долл., до 453-460 долл./тонна cfr, спотовые цены на руду в Китае поднялись на 18-19 долл., до 179,5 долл./тонна cfr.



В Китае прирост внутренних цен в первую неделю марта составил 14-16 долл., до 686-696 долл./тонна exw для заготовки, 740 долл./тонна exw для арматуры и 762 долл./тонна exw с 13% НДС для катанки. Экспортные предложения заготовки за неделю выросли на 25 долл., до 600-620 долл./тонна fob, цены на арматуру и катанку поднялись на 10-15 долл., до 665-680 долл./тонна fob и 685-720 долл./тонна fob соответственно.



Рост стоимости китайской продукции спровоцировал рост цен на импортных рынках ЮВА, где котировки заготовки на прошедшей неделе выросли и варьировались в диапазоне 590-625 долл./тонна cfr. Арматура и катанка предлагались по 670-710 долл./тонна cfr и 695-730 долл./тонна cfr соответственно.



Медленно растет спрос на рынках MENA, где импортные цены на заготовку и арматуру за неделю выросли на 15 и 20 долл.соответственно, до 600-620 долл./тонна cfr и 645-685 долл./тонна cfr.



Как отмечает госпредприятие, продавцы из стран бывшего СНГ, стремясь получить максимальную выгоду от ситуации сложившейся на рынках Турции и Китая, повышают котировки по несколько раз в неделю. Цены сделок в портах Черного моря с середины февраля увеличились на 55-65 долл.до 755-770 и 870-880 долл./тонна fob по г/к и х/к прокату.



Прогнозируя дальнейшую ситуацию на региональных рынках, эксперт УПЭ предполагает рост мартовских цен под влиянием сразу нескольких факторов: высокий отложенный спрос на прокат из СНГ с доставкой в мае; дефицит свободных объемов проката в портах Черного моря с учетом высоких объемов законтрактованности предприятий из СНГ и Турции; высокие цены на сырье и тонколистовой прокат в Турции и в Китае; возможная отмена возврата НДС при экспорте г/к рулонов в Китае.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



