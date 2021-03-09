Центрэнерго закупит уголь у госшахт по 1650 грн за тонну

Между государственным ПАО "Центрэнерго" и государственными шахтами уже заключены прямые договоры на поставку 893 тыс. тонн угля по цене 1650 грн за тонну, отгрузка по ним началось с 4 марта.
Решение о прямых поставках угля госшахт без привлечения посредников было подготовлено во время совещания в Минэнерго при участии руководителей Фонда госимущества, после чего согласовали его также с директорами угледобывающих предприятий, сообщает пресс-служба "Центрэнерго".
"Все последующие контракты на поставку угольного топлива для ПАО "Центрэнерго" также будут заключаться напрямую. Такие шаги осуществляются в рамках выполнения пяти основных задач, поставленных новому руководству компании Фондом госимущества Украины", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, в январе "Центрэнерго" обвинило энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием, а также повышении цен на топливо с 1650 грн до 2100 грн за тонну.
В феврале энергохолдинг ДТЭК продал "Центрэнерго" 250 тыс. тонн угля по 1980 грн за тонну на условиях постоплаты.
Напомним, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.