Промышленники направили НКРЭКУ письмо с просьбой не повышать энерготарифы Федерация работодателей Украины (ФРУ), Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) Константина Жеваго и металлургический холдинг "Метинвест" Рината Ахметова направили письма в Нацкомиссию по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) с просьбой не поднимать тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч. Об этом говорится в письмах организаций, которые публикует БизнесЦензор.



Так, ФРУ указывает на проблемы промышленных предприятий в связи с карантином из-за пандемии CJVID-19.



ФРУ указывает, что за 11 месяцев 2020 года промпроизводство сократилось на 6,2%, за 8 месяцев 2020 года экспорт товаров упал на 6,6%, более 30% опрошенных предприятий заявили, что им придется сократить персонал, более 40% заявили, что им придется сократить заработные платы.



"Метинвест" указывает на то, что в случае принятия постановления НКРЭКУ о повышении тарифа "Укрэнерго", Мариупольский меткомбинат им. Ильича увеличит затраты на электроэнергию на 20 млн грн в год.



Полтавский ГОК заявил, что его расходы в случае повышения тарифа "Укрэнерго" увеличатся на 60 млн грн в год.



Во всех письмах указывается на то, что увеличение рыночной стоимости электроэнергии в 2021 году должно привести к сокращению размера компенсации "зеленого" тарифа.



ФРУ указывает, что за последние 4 месяца произошло стремительное подорожание электроэнергии, как товара. Так, 25 октября 2020 года средневзвешенная цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ) в ОЭС Украины составляла 887,68 грн/МВт-ч, а 15 февраля 2021 года – 1799,22 грн/МВт-ч.



Соответственно, предприятия призывают НКРЭКУ пересчитать размер необходимой суммы для выплат компенсации по "зеленому" тарифу.



Напомним, 17 февраля НКРЭКУ опубликовала проект постановления о внесении изменений в свое постановление №2353 от декабря 2020 года, которым устанавливается тариф на передачу системного оператора ПрАТ "НЭК "Укрэнерго".



Согласно проекту, предлагается увеличить тарифную выручку Укрэнерго на 3,54 млрд грн в 2021 году. Для чего – повысить тариф на передачу с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч.



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