Бензин в Украине может подорожать еще на 1,5 грн Цены на нефтепродукты сохраняют потенциал дальнейшего роста; стоимость основных марок топлива в розничной сети Украины может вырасти в пределах 1,25-1,7 грн/л. Как передает Укринформ, об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" 9 марта.



Данный расчет основан на изучении динамики роста цен на мировом рынке и на внутреннем оптовом рынке Украины с ноября 2020 года, когда мировые цены на нефть и нефтепродукты начали расти с отметки 37 долл. за баррель.



Отмечается, что по состоянию на 4 марта 2021 года на рынке Северо-Западной Европы цена нефти увеличилась с 37 до 67 долл./барр. (+81%), бензина А-95 - с 357 до 629 долл./т (+76%), дизтоплива - с 315 до 553 долл./т (+75,5%).



За аналогичный период в Украине темпы роста были следующими:



оптовая (закупочная) цена на бензин А-95: с 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, +30,3%);



дизтопливо: с 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%);



средние цены на автозаправочных станциях выросли на бензин А-95 с 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1%), на дизтопливо - с 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +8,2%).



"Мы наблюдаем существенное опережение темпов роста закупочных цен, жестко привязанных к мировым, над повышением ценников на АЗС. Это говорит о том, что существует значительный потенциал роста. Для бензина он составляет около 1,70 грн/л, для дизтоплива - 1,25 грн/л", - говорит Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95".



На дальнейший рост цен в розничной сети указывает и отставание от динамики роста цен на европейских АЗС. С ноября по март средний рост цен в Германии, Испании, Италии, Литве, Польше, Румынии и Франции на бензин и дизтопливо достиг, соответственно, 27,7% и 33,8%. В Украине, с учетом валютных колебаний, этот показатель находился на уровне 25,4% и 22,7%.



По мнению экспертов "А-95", помимо уже существующего потенциала, имеются предпосылки для ценового роста и в будущем. Речь идет, в частности, о возможном подорожании нефти в связи с продлением договоренности крупнейших нефтедобывающих стран о дальнейшем ограничении производства сырья.



"В Украине ценовая пружина сжималась три месяца в связи с пониженным потреблением и высокими поставками топлива во время январских праздников, локдауна и последующими погодными условиями. Теперь эта пружина быстро распрямляется по мере обновления запасов и роста цен на нефть", - отмечает С.Куюн.



Однако, по его словам, смягчить рост цен в Украине может "растущий объем теневого топливного рынка, который за счет неуплаты налогов имеет возможность не замечать в полной мере изменений внешней конъюнктуры".



МинПром



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