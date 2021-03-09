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Кабмин должен пересмотреть портовые сборы и дивидендную политику – Магомедов

09.03.21 12:26
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Авторы принятой в конце декабря прошлого года Стратегии развития морских портов Украины до 2038 года не учли того факта, что украинская экономика находится в кризисе. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Поэтому у государства нет необходимого финансового ресурса для полноценной реализации Стратегии. Выходом из ситуации могло бы стать снижения портовых сборов и изменение дивидендной политики. Сегодня порты уплачивают в госбюджет 80% всех дивидендов. Денег на развитие практически не остается. При этом износ портовой инфраструктуры составляет около 90%", - сказал он.

М.Магомедов напомнил, что в 2018 году в Украине был проведен эксперимент по снижению портового сбора на 20%. Эксперимент был признан удачным: в том же году грузопоток в портах вырос на 21%. В 2021-м бизнес вновь просит снизить портовый сбор на 20%, чтобы стимулировать портовую перевалку. Предприниматели считают, что нынешняя методика расчета ставок по этому сбору не стимулирует к использованию именно морской логистики.

"Если Украина хочет развивать свои морские порты, необходимо вкладывать инвестиции. По расчетам экспертов, администрации портов смогут сами решить этот вопрос, если обязательная норма отчисления дивидендов будет снижена до 30%. Кроме того, власть должна услышать бизнес и пойти на уступки по снижению ставок портовых сборов. В результате компании получат более дешевую логистику, а порты выиграют за счет роста объемов перевалки грузов", - уверен народный депутат.

МинПром

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