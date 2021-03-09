Vale продаст никелевый рудник властям Новой Каледонии

Бразильская корпорация Vale переподписала на новых условиях сделку по продаже Vale New Caledonia (VNC), своего подразделения по добыче никеля на тихоокеанском острове Новая Каледония.
В соответствии с новым соглашением, 51% акций предприятия перейдет в собственность правительства Новой Каледонии и других местных структур. Это устроило сторонников независимости острова, который продолжает оставаться колониальным владением Франции. В декабре 2020 г. они спровоцировали беспорядки, приведшие к приостановке работы VNC.
Зарегистрированная в Швейцарии трейдерская компания Trafigura согласилась снизить свою долю от 25 до 19%. Ранее именно ее включение в состав акционеров вызвало наибольшие протесты.
Как заявляет VNC, компания будет укреплять техническое и промышленное партнерство с американской Tesla, поставляя ей никель для аккумуляторов, используемых в электромобилях. Кроме того, акционеры VNC гарантируют, что компания будет придерживаться высоких экологических стандартов, а к 2040 г. прекратит выбросы углекислого газа.