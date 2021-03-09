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Vale продаст никелевый рудник властям Новой Каледонии

09.03.21 11:51 , Металлоснабжение и сбыт
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Бразильская корпорация Vale переподписала на новых условиях сделку по продаже Vale New Caledonia (VNC), своего подразделения по добыче никеля на тихоокеанском острове Новая Каледония.

В соответствии с новым соглашением, 51% акций предприятия перейдет в собственность правительства Новой Каледонии и других местных структур. Это устроило сторонников независимости острова, который продолжает оставаться колониальным владением Франции. В декабре 2020 г. они спровоцировали беспорядки, приведшие к приостановке работы VNC.

Зарегистрированная в Швейцарии трейдерская компания Trafigura согласилась снизить свою долю от 25 до 19%. Ранее именно ее включение в состав акционеров вызвало наибольшие протесты.

Как заявляет VNC, компания будет укреплять техническое и промышленное партнерство с американской Tesla, поставляя ей никель для аккумуляторов, используемых в электромобилях. Кроме того, акционеры VNC гарантируют, что компания будет придерживаться высоких экологических стандартов, а к 2040 г. прекратит выбросы углекислого газа.

МинПром

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