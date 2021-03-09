В Канаде решили расширить добычу палладия

Канадская компания Gen Mining завершила составление ТЭО проекта по добыче палладия и меди на месторождении Marathon на северо-востоке канадской провинции Онтарио.
По словам генерального директора компании Керри Кнолла, высокие цены на эти металлы и растущий дефицит палладия, используемого, в первую очередь, в автокатализаторах, создают благоприятные возможности для реализации проекта, стоимость которого составляет около 500 млн долл.
До конца текущего года Gen Mining рассчитывает получить все экологические разрешения, составить детальный проект строительства рудника и обогатительной фабрики и решить вопросы с финансированием.
Канадской компании принадлежит 80% акций Marathon. Остальные 20% находятся в собственности южноафриканского производителя драгметаллов Sibanye-Stillwater, который имеет право на увеличение своей доли в проекте до 51%.
По оценкам Gen Mining, в первые три года функционирования рудника на нем можно будет получить 270 тыс. т концентрата, содержащего 588 тыс. унций палладия, более 55 тыс. т меди, а также платину, золото и серебро.