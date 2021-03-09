Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Канаде решили расширить добычу палладия

09.03.21 12:35 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Канадская компания Gen Mining завершила составление ТЭО проекта по добыче палладия и меди на месторождении Marathon на северо-востоке канадской провинции Онтарио.

По словам генерального директора компании Керри Кнолла, высокие цены на эти металлы и растущий дефицит палладия, используемого, в первую очередь, в автокатализаторах, создают благоприятные возможности для реализации проекта, стоимость которого составляет около 500 млн долл.

До конца текущего года Gen Mining рассчитывает получить все экологические разрешения, составить детальный проект строительства рудника и обогатительной фабрики и решить вопросы с финансированием.

Канадской компании принадлежит 80% акций Marathon. Остальные 20% находятся в собственности южноафриканского производителя драгметаллов Sibanye-Stillwater, который имеет право на увеличение своей доли в проекте до 51%.

По оценкам Gen Mining, в первые три года функционирования рудника на нем можно будет получить 270 тыс. т концентрата, содержащего 588 тыс. унций палладия, более 55 тыс. т меди, а также платину, золото и серебро.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:58
Украинские власти забыли об экономической свободе - Магера
13:52
ОЭСР надеется на рост мирового ВВП в ближайшие два года
13:35
Центрэнерго закупит уголь у госшахт по 1650 грн за тонну
13:15
Промышленники направили НКРЭКУ письмо с просьбой не повышать энерготарифы
12:52
Бензин в Украине может подорожать еще на 1,5 грн
12:26
Кабмин должен пересмотреть портовые сборы и дивидендную политику – Магомедов
12:12
Китайская Sinopec увеличит производство спиральношовных труб
11:51
Vale продаст никелевый рудник властям Новой Каледонии
11:36
Китайские инвесторы Мотор Сич готовят новые иски против Украины
11:17
Польша увеличит число контейнерных поездов в Украину
10:56
Газпром начал поставки в Европу зеленого СПГ
10:49
Зеленому переходу в Украине нужен государственный стимул - Шпенов
10:15
Saudi Aramco снизит цены на нефть для Европы
09:21
В январе-феврале Китай увеличил экспорт проката на 30%
08:58
Nippon Steel намерена закрыть пятую часть метмощностей
08:30
Украина готовит сценарии на случай запуска Севпотока-2
08:04
Сенат США поддержал антикризисный пакет Байдена на 2 трлн долл
05.03.21
17:56
Эксперты считают, что реальный ВВП Украины может вырасти в три раза
17:35
Китай покажет всему миру, какими должны быть торговые зоны в 21 веке
17:14
Добычу ископаемых в Украине хотят сделать прозрачной
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!