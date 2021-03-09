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Польша увеличит число контейнерных поездов в Украину

09.03.21 11:17 , Интерфакс Украина
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Польская компания PCC Intermodal S.A. в 2021 году планирует увеличить количество рейсов контейнерных поездов между Польшей и Украиной с одного до трех в неделю, сообщается на сайте компании по случаю первой годовщины работы сервиса, который соединяет несколько городов Польши с украинской станцией Мостиска.

"Первые тесты запуска регулярных сервисов в Украину мы сделали в 2011 году, но экономическая и политическая ситуация в Украине остановила этот проект в разработке до прошлого года. Весной 2020 года мы успешно вернулись с проектом. Клиенты, довольные железнодорожным решением, подтверждают убеждение продолжать развивать сервис. Мы уже зарезервировали новые платформы для этого сообщения", - отмечает пресс-служба PCC Intermodal.

В настоящее время из Мостиски в Польшу PCC Intermodal предлагает рейсы в Гданьск, Гдыню, Центральную Польшу, Верхнюю Силезию, Нижнюю Силезию, Берлин, Гамбург, Дуйсбург, Роттердам и Антверпен.

Наиболее распространенными товарами, перевозимыми в Украину и обратно, являются химическая продукция, полимеры, удобрения и ферросплавы.

МинПром

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