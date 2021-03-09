Польша увеличит число контейнерных поездов в Украину Польская компания PCC Intermodal S.A. в 2021 году планирует увеличить количество рейсов контейнерных поездов между Польшей и Украиной с одного до трех в неделю, сообщается на сайте компании по случаю первой годовщины работы сервиса, который соединяет несколько городов Польши с украинской станцией Мостиска.



"Первые тесты запуска регулярных сервисов в Украину мы сделали в 2011 году, но экономическая и политическая ситуация в Украине остановила этот проект в разработке до прошлого года. Весной 2020 года мы успешно вернулись с проектом. Клиенты, довольные железнодорожным решением, подтверждают убеждение продолжать развивать сервис. Мы уже зарезервировали новые платформы для этого сообщения", - отмечает пресс-служба PCC Intermodal.



В настоящее время из Мостиски в Польшу PCC Intermodal предлагает рейсы в Гданьск, Гдыню, Центральную Польшу, Верхнюю Силезию, Нижнюю Силезию, Берлин, Гамбург, Дуйсбург, Роттердам и Антверпен.



Наиболее распространенными товарами, перевозимыми в Украину и обратно, являются химическая продукция, полимеры, удобрения и ферросплавы.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



