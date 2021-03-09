Газпром начал поставки в Европу зеленого СПГ "Газпром" осуществил свою первую (неделю назад предварительно анонсированную) поставку углеродно-нейтрального или "зеленого" СПГ в Европу.



Как говорится в сообщении получателя груза - Shell Global LNG, это первая поставка "зеленого" СПГ в Европу.



Груз доставил танкер LNG Megrez. Он пришел на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска, где на него ship-to-ship была перегружена партия СПГ с завода "Ямал СПГ" (совладельцы "НОВАТЭК", Total, CNPC и SRF).



Shell занимается организацией поставок углеродно-нейтрального СПГ с середины 2019 года. В числе получателей "зеленого" СПГ Shell - японская Tokyo Gas, корейская GS Energy, тайваньская CPC и крупнейший импортер СПГ в Китае - CNOOC.



Компания-оператор первого российского завода СПГ - Sakhalin Energy (ее совладельцем тоже является Shell наряду с "Газпромом", Mitsui и Mitsubishi) также взяла курс на организацию предложения углеродно-нейтрального СПГ.



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