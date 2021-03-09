Зеленому переходу в Украине нужен государственный стимул - Шпенов Бизнес призывает власть принять согласованный национальный план декарбонизации. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Шпенов.



По его словам в Украине также необходимо разработать механизм выплаты компенсаций за зеленые преобразования, создать специальный фонд для стимулирования зеленого перехода. Кроме того, промышленники просят разрешить им направлять 70% начисленного эконалога на цели экомодернизации. И полностью переработать драконовский з/п № 4167, который вместо стимулов содержит жесткие санкции и штрафы.



"Призываю власть серьезно заняться стимулированием зеленого перехода в Украине. Еще год-два промедления и наши шансы в следующем десятилетии входить в десятку крупнейших мировых производителей стали будут равняться нулю. Или играем в эту игру со всем миром, или остаемся вне игры", - сказал он.



Ведущие международные эксперты в области экономики считают, что глобальные экологические преобразования - это не просто тренд или репутационная сопричастность к Киотскому протоколу, Парижскому соглашению или European Green Deal. Это новая экономическая реальность.



Так КНР планирует уже в этом году развернуть масштабные промышленные преобразования по декарбонизации, конечный бюджет которых может превысить 5 трлн долл. Соединенные Штаты готовы вложить 1,7 трлн долл в снижение выбросов и зеленый переход до 2035 года, ЕС - 1 трлн евро в 2021-2030 гг на достижение аналогичных целей.



Частные игроки отрасли также наращивают темпы зеленого перехода. Китайская корпорация Jingye Group, владелец British Steel, объявила о намерении вложить в британскую компанию 1,2 млрд фунтов стерлингов для обновления доменных печей. Японский металлургический гигант Nippon Steel запланировал декарбонизировать производство и в среднесрочной перспективе инвестировать в строительство крупных электродуговых печей. «Зеленые» металлургические заводы Liberty Steel в Австралии, Великобритании и США уже переплавляют стальной лом в электродуговых печах. Такая технология позволяет на 2/3 уменьшить выбросы СО2, по сравнению с печами на железной руде и коксующемся угле.



Д.Шпенов подчеркнул, что в основе перечисленных масштабных планов и реальных проектов лежит щедрое государственное стимулирование. Экологические технологии, которых требует зеленый переход, являются очень дорогими. Если компании будут внедрять их исключительно за собственные средства, это лишит их средств на инвестиции и развитие. Именно поэтому частному бизнесу необходима помощь государства.



"Речь идет о предоставлении промышленным предприятиям налоговых льгот, льготных кредитов и субсидий. Это происходит не выборочно, а в рамках утвержденных национальных стратегий. Что же из этого есть в Украине, спросите вы? В нашем законодательстве есть норма: если компания снизит выбросы СО2 до европейского целевого уровня, то сможет претендовать на небольшое снижение тарифа на э/э. Но эта норма не работает, потому что за полгода Кабмин так и не разработал нормативные акты для ее реализации", - сказал он.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



