Nippon Steel намерена закрыть пятую часть метмощностей Крупнейшая японская металлургическая компания Nippon Steel, сталепроизводитель №3 в мире, объявила о планах по перестройке работы местных производственных мощностей по выплавке стали.



Одним из пунктов программы предполагается сокращение к марту 2025 года примерно 10 млн. тонн или 20% от мощностей (сейчас - 50 млн. тонн в год). В числе причин - тенденции внутреннего спроса и стремление сократить выбросы CO2 на 30% к уровню 2013 года, сообщает Bloomberg.



В частности, к 2025 финансовому году будет остановлена работа 4 доменных печей из 14. Первой решение затронет одну из домен на предприятии в Kansai, которую закроют в первой половине 2021 года (на год ранее запланированного). Вторую печь закроют до конца 2024 года, предприятие перенесут. Также у ряда активов будут остановлены прокатные мощности.



Одновременно компания сконцентрирует усилия на внедрении инноваций, включая развитие производства стали с восстановлением водородом. Предполагаемый объём инвестиций - $22,12 млрд. Ещё $5,5 млрд. Nippon Steel вложит в развитие индийских активов и новые предприятия на территории других стран.



МинПром



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