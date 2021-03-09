Сенат США поддержал антикризисный пакет Байдена на 2 трлн долл Сенат США 6 марта поддержал пакет экономической помощи, разработанный администрацией президента Джо Байдена. Об этом сообщает DW.



На следующей неделе антикризисный пакет должна еще повторно утвердить Палата представителей Конгресса США, и тогда он поступит на подпись президенту Джо Байдену.



Антикризисный пакет предусматривает, в частности, расширение пособий по безработице до 300 долларов в неделю, а также выплату 1400 долларов для налогоплательщика или 2800 долларов для супругов, если их годовые доходы не превышают 70 тыс долларов или 150 тыс долларов соответственно. Пакет также предусматривает налоговые льготы для семей с детьми и без.



Система образования получит всего порядка 170 млрд долларов помощи, рестораны и бары – 25 млрд долларов.



На тестирование на коронавирус будет потрачено 46 млрд долларов, а на ускорение вакцинации от коронавируса – примерно 14 млрд долларов. Также пакет предусматривает 30 млрд долларов помощи для семей, которые не в состоянии оплатить арендную плату за жилье и коммунальные услуги.



Напомним, в США от коронавируса умерли 523 тыс человек. Это – самый высокий показатель смертности от коронавируса среди стран мира.



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