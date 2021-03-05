Эксперты считают, что реальный ВВП Украины может вырасти в три раза Если реализовать большинство инициатив Национальной экономической стратегии, реальный ВВП Украины может вырасти более чем в три раза. В целевые индикаторы документа, при этом, заложили наиболее реалистичный прогноз относительно этого показателя в условиях мирового экономического кризиса. Об этом сообщил директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап в Facebook.



"В официальном документе сейчас отмечено более осторожный прогноз - формулировка "не менее чем в два раза" (рост реального ВВП страны на десятый год реализации Стратегии, - ред.) означает, что показатель роста может быть выше. Почему так? Во-первых, было бы немного инфантильно в условиях пандемии и мирового "коронакризиса", в стране, в которой в перспективе 30 лет экономика не только не росла, но и падала, закладывать слишком амбициозные цели... Это не отменяет того, что все стейкхолдеры, участники процесса, бизнесмены и чиновники должны стремиться к сверхбыстрому роста экономики страны и "выполнению пятилетки за три года". Даже удвоение реального ВВП за 10 лет означает 7% ежегодного роста экономики. Это довольно существенный показатель", - подчеркнул К.Криволап.



Он также отметил, что анализ международных практик показывает, что после экономического кризиса 2008 года всего около 10 странам в мире удавалось удвоить свой реальный ВВП.



По словам эксперта, в НЭС-2030 заложены и целевой показатель по росту объемов экспорта в 150 млрд долларов.



"Как правило, в странах со сходной структурой экономики, как в Украине, экспорт составляет от 40 до 60% ВВП. Заложенный в НЭС-2030 целевой индикатор - не менее 50% от минимальной планки роста ВВП на десятый год ее имплементации", - отметил К.Криволап.



В то же время директор Центра экономического восстановления подчеркнул, что в дальнейшем работа над имплементацией стратегии будет проводиться, в частности, в Верховной Раде путем принятия законопроектов для реализации инициатив документа.



Напомним, 3 марта правительство утвердило постановлением Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Разработку документа начали летом 2020 года на платформе Центра экономического восстановления.



К созданию НЭС-2030 присоединились более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертного сообщества и гражданского общества.



Отметим, все акты Кабинета министров будут приведены в соответствие стратегии. Также будут скорректированы планы деятельности министерств и других центральных органов исполнительной власти, чтобы они полностью соответствовали положениям стратегии.



Мониторинг выполнения стратегии будет проводиться на едином веб-портале электронного правительства - путем анализа достижения целевых индикаторов документа. Результаты мониторинга ежеквартально будут рассматриваться на заседании Кабинета министров.



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