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Китай покажет всему миру, какими должны быть торговые зоны в 21 веке

05.03.21 17:35 , Металлургпром
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Китай создаст сеть зон свободной торговли высокого стандарта, которая будет ориентирована на весь мир. Об этом говорится в проекте "Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года", передает агентство Синьхуа.

Кроме прочего, Китай активно рассматривает возможность присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), из которого в 2017 году вышли США.

На долю стран Транстихоокеанского партнерства приходятся около 13% мирового ВВП. С учетом того, что доля КНР в мировой экономике составляет около 18%, то будущее партнерство будет генерировать треть мирового валового продукта.

В настоящее время интерес к вступлению в ТТП проявляют, как сообщается, Таиланд, Индонезия, Колумбия, Южная Корея, Тайвань. Великобритания также заявляла о намерении присоединиться к партнерству после выхода из Евросоюза.

Китай готов интенсифицировать усилия для привлечения и использования иностранных инвестиций в ближайшие пять лет. В этих целях страна намерена способствовать упорядоченному расширению открытости таких секторов, как телекоммуникация, интернет, образование, культура и медицина, отмечается в проекте.

МинПром

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