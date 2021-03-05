Кабмин хочет получать ежегодные инвестиции в Украину до 15 млрд долл. Украина намерена нарастить приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) до 15 млрд долл. в год, начиная с 2025 года, тогда как по итогам 2020 года их отток составил 420 млн долл., а в 2021 году Национальный банк прогнозирует восстановление притока ПИИ на уровне 3 млрд долл. Соответствующие целевые показатели содержит Национальная экономическая стратегия-2030, передает Интерфакс-Украина.



Согласно ей, Украина за 10 лет должна как минимум удвоить показатель реального внутреннего валового продукта (ВВП).



Целевыми индикаторами также является рост объема экспорта до 150 млрд долл. по сравнению с 49 млрд долл. в 2020-м, увеличение производительности труда не менее чем в 1,7 раза, снижение уровня безработицы с 8,6% до 6% в 2030 году.



Как указано в стратегии, доля госсектора в банковской системе страны до 2030 года должна быть снижена до 25% с нынешних 54%.



При этом документ содержит намерение правительства Украины удерживать дефицит государственного бюджета на уровне 2-3% ВВП, а соотношение государственного долга к ВВП - на уровне 30-40%.



Что касается торговых приоритетов государства до 2030-го, то здесь документ устанавливает планы повысить долю малого и среднего бизнеса в экспорте до 40%.



Международной торговле должны способствовать и сокращение времени прохождения таможенных процедур до средних европейских показателей, а также синхронизация работы таможенных органов.



Кроме того, Нацстратегия предусматривает до 2030 года повышение доли инвестиционного импорта не менее чем до 30%.



Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года.



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