Украина стала более свободной экономически страной Украина по итогам 2020 года поднялась на 7 позиций в рейтинге экономических свобод, заняв 127 место из 178, говорится в исследовании, проводимом исследовательской организацией The Heritage Foundation



Отмечается, что при этом Украина входит в категорию стран «В основном несвободные» и занимает последнее 45 место в европейском регионе. Ее общий балл (56,2) значительно ниже региональных и мировых средних.



Самыми низкими показателями Украины являются финансовая свобода (30 баллов), инвестиционная свобода (35 баллов) и судебная эффективность (41,1 балла). Лучшие показатели – налоговое бремя (88,7 балла) и фискальное здоровье (87,7 балла).



Отмечается, что для дальнейшего улучшения экономической ситуации Украины правительству следует повысить уровень доверия инвесторов, улучшая законодательство и проводя реформу судебной системы.



Согласно рейтингу, граничащая с Украиной Польша находится на 41 месте, Россия - на 92, Беларусь - на 95, Молдова - на 85. Возглавили рейтинг Сингапур, Новая Зеландия и Австралия. Замыкают его - Куба, Венесуэла и Северная Корея.



Уровень свободы экономик стран мира рассчитывается по средним арифметическим из 10 показателей, среди которых: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.



Все страны мира в этом индексе разделены на 5 условных групп – «свободные», «в основном свободные», «умеренно свободные», «в основном несвободные», «несвободные».



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