В Пекине решили усилить контроль над стратегическими минеральными ресурсами Пекин "усилит управление и контроль" над своими стратегическими минеральными ресурсами, заявило правительство КНР в пятницу. Китай, крупнейший в мире потребитель металлов, в значительной степени зависит от зарубежных рынков для импорта некоторых видов сырья, таких как железная руда, марганец и хром.



В Пекине пообещали улучшить свои возможности по обеспечению безопасности запасов минералов и провести новый раунд разведки руды в следующие пять лет, согласно плану экономического и социального развития страны, на период с 2021 по 2025 год.



В декабре Министерство промышленности КНР заявило, что Китай намерен построить к 2025 году один или два глобально значимых заграничных месторождения железной руды, чтобы увеличить предложение и повысить свою роль в ценовой политике.



В пятилетнем плане Китай также пообещал продвигать "зеленые" преобразования в сталелитейном секторе.



Согласно плану Китай планирует завершить модернизацию мощностей по производству стали со сверхнизким уровнем выбросов на 530 млн тонн и модернизацию чистого производства для 850 млн тонн цемента и 460 млн тонн кокса.



Около 620 миллионов тонн мощностей по выплавке стали уже были модернизированы до сверхнизких выбросов или находились в процессе модернизации к концу 2020 года. Китай произвел 1,065 млрд тонн металла в прошлом году.



Китай будет налаживать работу по достижению пиковых показателей по выбросам углекислого газа до 2030 года и достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Об этом говорится в докладе о работе правительства, представленном на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в пятницу.



Согласно документу, Китай будет разрабатывать план действий по достижению пика выбросов углерода до 2030 года и оптимизировать производственную структуру и структуру энергоресурсов.



Китайская ассоциация черной металлургии ожидает, что спрос на сталь в 2021 году немного вырастет.



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