Энергоэффективные проекты позволили СевГОКу сэкономить 30 млн грн На Северном ГОКе компании "Метинвест" внедряют современные энергоэффективные проекты. Новые технологии обеспечивают уменьшение расхода электроэнергии и снижение себестоимости продукции.



Для устранения потерь энергоресурсов в цехах СевГОКа используют современное электрооборудование и светильники. Масштабные проекты по установке светодиодных светильников завершили на двух дробильных и обогатительных фабриках, в цехе производства окатышей №1.



Всего за два года заменили 9 000 ламп. Переход на LED-светильники со светоотдачей 120 Лм/Вт обеспечил хорошую видимость на рабочих местах, позволил ежегодно снижать электропотребление на 2 млн кВт/час.



Современные подходы энергетики предприятия используют и при эксплуатации экскаваторов. В Анновском карьере заменили генератор-двигатели с большим потреблением электроэнергии на тиристорные преобразователи.



"Благодаря использованию инновационных технологий, внедрению операционных улучшений в 2020 году СевГОКу удалось снизить потребление энергоресурсов и повысить эффективность производительности оборудования. В этом году комбинат продолжит переход структурных подразделений на светодиодное освещение. На рудообогатительных фабриках установим частотные преобразователи на насосном оборудовании, системы электронного контроля на участке фильтрации", - рассказал директор по инжинирингу Северного ГОКа Роман Середа.



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