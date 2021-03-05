Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Европейский сырьевой союз станет защитой от Китая

05.03.21 14:42 , Silk Bridge
печать
размер текста:

Евросоюз планирует снизить зависимость от Китая в сфере высокотехнологичных продуктов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, речь идет о сокращении доли импорта редкоземельных металлов из КНР, на долю которого сегодня приходится 98% всех поставок в ЕС, пишет MERICS.

Одним из инструментов может стать создание Европейского сырьевого союза. Это объединение будет наследовать модель уже существующих в ЕС промышленных "Европейских альянсов", которые объединяют ресурсы в таких отраслях, как производство аккумуляторов, чистого водорода, полупроводников.

Эта инициатива возникла в рамках дискуссии между официальными лицами ЕС и лидерами европейского бизнеса во время ежегодных "Дней промышленности в ЕС". Руководство ЕС планирует обновить промышленную политику блока, новый документ планируют принять к 27 апреля.

В США также предлагают создать широкий альянс "технологических демократий", включающих страны G7. Основой для такого объединения должен стать промышленный потенциал. Предполагается, что в рамках альянса будут формироваться устойчивые цепочки поставок стратегических товаров, также планируется согласование стандартов разработки технологий с целью ограничения влияния Пекина.

Как отмечают аналитики MERICS, новая политика ЕС сиграет важную роль в дальнейшем развитии отношений между Брюсселем и Пекином.

"Предстоящие решения ЕС относительно формы его промышленной политики и уровня взаимодействия в рамках новых форматов демократического технологического сотрудничества могут изменить долгосрочную траекторию экономических отношений между ЕС и Китаем", — говорят аналитики.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:59
Энергоэффективные проекты позволили СевГОКу сэкономить 30 млн грн
14:16
Правительство не пугает госдолг в размере 90 млрд долл.
13:58
Шмыгаль поставил задачу Минстратегпрому
13:37
За неделю цена бензина на заправках выросла на 20-50 копеек
13:22
В рамках ВТО создадут группу по углеродным тарифам
12:54
Налоговые льготы могут повлиять на отношения с МВФ – Магера
12:44
Recycling Solutions в 2020 году реализовала более 2,3 млн тонн техногенных отходов
12:15
Миссия МВФ может вернуться в Украину после решения вопроса о цене на газ
11:52
Метинвест купил Покровскую угольную группу
11:51
Baowu Steel потратит 3 млрд долл. на стальные региональные проекты
11:42
Интерпайп опровергает информацию о продажах труб Нафтогазу по завышенным ценам
11:34
Ни мировых биржах рекордно подешевел никель
11:26
Продукция зеленой электрометаллургии становится все более востребованной в мире – владелец Liberty Steel
11:14
Госдолг США за 10 лет может вырасти вдвое
10:53
Norsk Hydro решил продать прокатное подразделение за 1,65 млрд долл.
10:36
ArcelorMittal построит в Индии сталелитейный завод почти за 7 млрд долл.
10:26
Украина может повторить рекорд по сбору зерна
09:51
Власть должна обеспечить реальную независимость НКРТ
09:44
Госшахты будут поставлять на Центрэнерго уголь по прямым договорам
09:19
В китайском Таншане запустили очередную программу борьбы за снижение выбросов
04.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!