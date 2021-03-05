Европейский сырьевой союз станет защитой от Китая Евросоюз планирует снизить зависимость от Китая в сфере высокотехнологичных продуктов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, речь идет о сокращении доли импорта редкоземельных металлов из КНР, на долю которого сегодня приходится 98% всех поставок в ЕС, пишет MERICS.



Одним из инструментов может стать создание Европейского сырьевого союза. Это объединение будет наследовать модель уже существующих в ЕС промышленных "Европейских альянсов", которые объединяют ресурсы в таких отраслях, как производство аккумуляторов, чистого водорода, полупроводников.



Эта инициатива возникла в рамках дискуссии между официальными лицами ЕС и лидерами европейского бизнеса во время ежегодных "Дней промышленности в ЕС". Руководство ЕС планирует обновить промышленную политику блока, новый документ планируют принять к 27 апреля.



В США также предлагают создать широкий альянс "технологических демократий", включающих страны G7. Основой для такого объединения должен стать промышленный потенциал. Предполагается, что в рамках альянса будут формироваться устойчивые цепочки поставок стратегических товаров, также планируется согласование стандартов разработки технологий с целью ограничения влияния Пекина.



Как отмечают аналитики MERICS, новая политика ЕС сиграет важную роль в дальнейшем развитии отношений между Брюсселем и Пекином.



"Предстоящие решения ЕС относительно формы его промышленной политики и уровня взаимодействия в рамках новых форматов демократического технологического сотрудничества могут изменить долгосрочную траекторию экономических отношений между ЕС и Китаем", — говорят аналитики.



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