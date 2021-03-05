Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Правительство не пугает госдолг в размере 90 млрд долл.

05.03.21 14:16 , Укринформ
печать
размер текста:

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривне составляет 2 558,22 млрд, или более 90 млрд долл., и является приемлемым и согласованным со всеми министерствами и международными партнерами. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

"По состоянию на конец января сумма государственного долга составляет 90 миллиардов долларов в эквиваленте. Полностью все параметры бюджета, дефицита государственного бюджета, займы, которые планировалось взять в прошлом году, были соблюдены. Соответственно, это естественный рост государственного долга. Он находится в параметрах и в пределах допустимых, согласованных всеми министерствами, всеми нашими международными партнерами, приемлемых для международных инвесторов и не выходит за рамки сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание государственного долга", - сказал Д.Шмыгаль.

По его словам, к началу прошлого года сумма государственного долга была официально около 85 млрд долларов.

По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2019 год в гривневом эквиваленте сократился на 7,84%, а в долларовом эквиваленте - вырос на 7,71%. По данным Минфина, бюджет на 2021 год предусматривает сокращение государственного долга до 64,6% ВВП.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:59
Энергоэффективные проекты позволили СевГОКу сэкономить 30 млн грн
14:42
Европейский сырьевой союз станет защитой от Китая
13:58
Шмыгаль поставил задачу Минстратегпрому
13:37
За неделю цена бензина на заправках выросла на 20-50 копеек
13:22
В рамках ВТО создадут группу по углеродным тарифам
12:54
Налоговые льготы могут повлиять на отношения с МВФ – Магера
12:44
Recycling Solutions в 2020 году реализовала более 2,3 млн тонн техногенных отходов
12:15
Миссия МВФ может вернуться в Украину после решения вопроса о цене на газ
11:52
Метинвест купил Покровскую угольную группу
11:51
Baowu Steel потратит 3 млрд долл. на стальные региональные проекты
11:42
Интерпайп опровергает информацию о продажах труб Нафтогазу по завышенным ценам
11:34
Ни мировых биржах рекордно подешевел никель
11:26
Продукция зеленой электрометаллургии становится все более востребованной в мире – владелец Liberty Steel
11:14
Госдолг США за 10 лет может вырасти вдвое
10:53
Norsk Hydro решил продать прокатное подразделение за 1,65 млрд долл.
10:36
ArcelorMittal построит в Индии сталелитейный завод почти за 7 млрд долл.
10:26
Украина может повторить рекорд по сбору зерна
09:51
Власть должна обеспечить реальную независимость НКРТ
09:44
Госшахты будут поставлять на Центрэнерго уголь по прямым договорам
09:19
В китайском Таншане запустили очередную программу борьбы за снижение выбросов
04.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!