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Шмыгаль поставил задачу Минстратегпрому

05.03.21 13:58
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Министерство стратегической промышленности (Минстратегпром) должно каждый год заключать контракты на $1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Фокус".

Он отметил, что в Украине есть важные экспортообразовательные отрасли – торговля зерновыми, металлургия, химпром. А есть стратегические, которыми теперь занимается Минстратегпром.

"Последние 15 лет отраслями, которых мы отнесли к стратегическим – авиационная, оборонная и космическая промышленности, – на уровне правительства никто не занимался. А в мире ключевые торговые решения по этим направлениям принимаются на уровне министров и вице-премьеров. Уже подписаны первые контракты на $100 млн, и задание министерства – привлекать в год не меньше $1млрд. Имеется в виду подписание больших контрактов в отрасли самолетостроения, космических технологий, оборонной промышленности", – пояснил Шмыгаль.

При этом глава правительства напомнил, что уже есть контракт на три самолета "Антонов".

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Министерство обороны Украины и Государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

На первом этапе речь шла о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Поставка первого серийного самолета будет выполнена после завершения сертификационных испытаний и получения Сертификата типа на самолет Ан-178-100Р и планируется в 2023 году. Ранее договор на поставку Ан-178 был подписан с зарубежным заказчиком.

МинПром

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