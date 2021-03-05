Налоговые льготы могут повлиять на отношения с МВФ – Магера Верховная Рада приняла два новых законопроекта № 3761 и № 3762, которые вносят поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, противоречащие обязательствам, которые Украина взяла перед МВФ. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что оба документа разработаны с целью полноценной имплементации закона "О господдержке инвестиционных проектов", он же законопроект об "инвестиционных нянях". На господдержку и налоговые льготы могут претендовать проекты с инвестициями от 20 млн евро. В разрезе отраслей инвестировать можно в перерабатывающую промышленность (кроме алкоголя и табака), в добычу и обогащение полезных ископаемых (кроме угля, нефти и газа), транспорт и логистику, обращение с бытовыми отходами, науку, туризм, здравоохранение, искусство, культуру, образование и спорт.



Инвестор должен создать не менее 80 рабочих место, с зарплатой выше средней по отрасли на 15%, и реализовать проект не больше, чем за 5 лет. В проектах, связанных с железной рудой, инвестор может рассчитывать на освобождение от уплаты отдельных налогов, сборов, пошлин на ввоз нового оборудования и претендовать на приоритетное пользование землей. Канадский Black Iron, который строит железорудное производство в Кривом Роге уже оценил экономию по этим льготам в 170 млн долл.



"Но видимая польза несет высокие риски. Во-первых, оба законопроекта противоречат обязательствам, которые Украина взяла перед МВФ - не предоставлять новые налоговые льготы за счет бюджета. Это неизбежно отразиться на ходе переговоров о возобновлении кредитования", - отметил С.Магера.



Кроме того, законопроекты № 3761 и № 3762 по сути предоставляют право Кабмину менять действующие ставки налогов и сборов. По мнению нардепа, это противоречит Конституции, так как это исключительное право Верховной Рады. Таким образом, у инвесторов есть риск инвестировать, а затем оказаться вне правового поля. Причем оппозиция может обжаловать эти законы в КСУ по политическим соображениям.



"В-третьих, если у чиновников появится право кому-то давать налоговые и таможенные льготы, а кому-то отказывать, это неизбежно приведет к возникновению масштабной коррупции. То есть мы придем к тому, от чего пытались уйти – к коррупции, которая отпугивает стратегических инвесторов. Готова ли власть заплатить такую цену инвестиции и готовы ли инвесторы вкладывать в украинскую экономику большие средства, покажет время", - сказал С.Магера.



МинПром



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